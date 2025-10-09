Élete tragédiájáról vallott Jennifer Aniston: 20 éves küzdelem van mögötte

Jennifer Aniston elárulta, hogy hosszú éveken át küzdött azért, hogy gyereke lehessen, miközben a közvélemény gyakran önző, karrierista nőként bélyegezte meg. A színésznő szerint a valóság egészen más volt: orvosi problémákkal, sikertelen kezelésekkel és mély lelki nehézségekkel kellett szembenéznie, miközben a nyilvánosság előtt mosolyognia kellett.

Jennifer Aniston sokat küzdött azért, hogy gyereke lehessen

Jennifer Aniston megtörte a csendet: „Senki sem ismerte a történetemet”

Az 56 éves Jennifer Aniston először beszélt részletesen húszéves harcáról a meddőséggel. A színésznő a Harper’s Bazaarnak adott interjúban elmondta, milyen fájdalmas volt évekig csendben viselni a karrieristavádakat, miközben titokban lombikprogramokon vett részt, és ő lett volna a legboldogabb, ha anya lehetett volna. „Nem voltak tisztában a történetemmel, vagy azt, hogy min mentem keresztül az elmúlt 20 évben, miközben megpróbáltam családot alapítani. Nem kötöttem idegenek orrára az egészségi problémáimat. Ez senkire nem tartozik, csak a családomra és a barátaimra, ők ismerték a kálváriámat. De eljön az a pont, amikor nem lehet nem meghallani, hogy azt beszélik, azért nem szülök, mert önző és munkamániás vagyok” – nyilatkozta és hozzátette, ezek a pletykák a legérzékenyebb pontján érintették és nagyon bántották.

„Ez a hajó már elment...”

Elmondta, hogy a mesterséges megtermékenyítés, a lombikprogramok sora mellett petesejtet nem fagyasztatott le, így „ez a hajó már elment” – fogalmazott és hozzátette az, hogy már túl van a szülőképes koron, megnyugvást is hozott számára. „A harmincas éveim végén és a negyvenes éveimben nagyon nehéz dolgon mentem keresztül, de ha nem így lett volna, soha nem váltam volna azzá, aki ma vagyok. Most már megnyugodtam, megtettem mindent, amit lehetett, már nem kell reménykednem és újra csalódnom. Ezért is beszélek most erről, már nincs értelme magamban tartani” – nyilatkozta Aniston, akinek bár gyereke nem született, sok időt tölt barátai gyerekeivel, köztük Courteney Cox lányával, Cocóval, valamint Jason Bateman lányával, Francescával és Maple-lel.