Jennifer Anistont évekig alázta az édesanyja – A színésznőt új szerelme segíti a traumák feldolgozásában

2025.08.26.
Jennifer Aniston újra kapcsolatban él, és a párja terapeutaként is támogatja. A 49 éves Jim Curtis hipnoterapeuta Los Angelesben praktizál, és a Jóbarátok 55 éves sztárját abban is segíti, hogy feldolgozza gyerekkora legfájdalmasabb élményeit – különösen az édesanyjával, Nancy Dow-val való feszült viszonyát.

A kapcsolat a színésznő érzékeny időszakában mélyült el. Jennifer Aniston ugyanis főszerepet vállalt Jennette McCurdy nagy visszhangot kiváltó memoárjának, az I’m Glad My Mom Died adaptációjában, amely egy uralkodó és bántalmazó anya történetét meséli el. A szerep óhatatlanul felszínre hozta a színésznő saját emlékeit is, amelyeket Jim Curtis segítségével próbál feldolgozni. 

American actress Nancy Dow, wearing a dark blue blouse, sitting on a sofa with her daughter, American actress Jennifer Aniston, wearing a red and green polka dot tie-front shirt, and her husband Greek-born American actor John Aniston, in a striped white shirt, open at the collar, and holds a lit cigarette, at the family home in the Sherman Oaks neighbourhood of Los Angeles, California, 1975. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Nancy Dow amerikai színésznő, a lánya, Jennifer Aniston, és férje, John Aniston
Forrás: Getty Images

„Jim biztonságos közeget teremt neki, szembenézhet a régóta elnyomott sebekkel”mondta egy bennfentes. – „Segít feldolgozni azt a fájdalmat, amit édesanyja kritikái és az évekig tartó feszült kapcsolatuk okozott.”

Jennifer Aniston édesanyja kegyetlen volt lányával

Nancy Dow 2016-ban hunyt el, de a lányával való kapcsolata már jóval korábban megromlott. Jennifer Aniston többször beszélt arról, hogy anyja rendszeresen kritizálta a külsejét: egy 2004-es interjúban például elárulta, hogy Dow szerint a szemei túl közel ülnek egymáshoz, az orra túl nagy – ezek a megjegyzések pedig hozzájárultak ahhoz, hogy fiatalkorában erős smink mögé rejtőzzön. A viszonyuk akkor szakadt meg végleg, amikor Dow könyvet írt a közös múltjukról.

Jennifer Anistontól nem idegen, hogy személyes tapasztalatait beépítse a munkájába: a 2018-as Dumplin’ című Netflix-filmben például egy szépségversenyekhez megszállottan ragaszkodó anyát alakított, akit saját édesanyjához hasonlított. Most azonban új párja segít abban, hogy mindezt tudatosabban kezelje.

„Jim arra tanítja, hogy a fájdalmat alkotóerővé alakítsa, ne pedig elfojtsa” – mondta a forrás. – „Jennifer úgy érzi, végre talált valakit, aki igazán megérti a gyerekkora óta cipelt terheit.”

