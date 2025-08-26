Jennifer Anistont évekig alázta az édesanyja – A színésznőt új szerelme segíti a traumák feldolgozásában

A kapcsolat a színésznő érzékeny időszakában mélyült el. Jennifer Aniston ugyanis főszerepet vállalt Jennette McCurdy nagy visszhangot kiváltó memoárjának, az I’m Glad My Mom Died adaptációjában, amely egy uralkodó és bántalmazó anya történetét meséli el. A szerep óhatatlanul felszínre hozta a színésznő saját emlékeit is, amelyeket Jim Curtis segítségével próbál feldolgozni.

Nancy Dow amerikai színésznő, a lánya, Jennifer Aniston, és férje, John Aniston

Forrás: Getty Images

„Jim biztonságos közeget teremt neki, szembenézhet a régóta elnyomott sebekkel” – mondta egy bennfentes. – „Segít feldolgozni azt a fájdalmat, amit édesanyja kritikái és az évekig tartó feszült kapcsolatuk okozott.”

Jennifer Aniston édesanyja kegyetlen volt lányával

Nancy Dow 2016-ban hunyt el, de a lányával való kapcsolata már jóval korábban megromlott. Jennifer Aniston többször beszélt arról, hogy anyja rendszeresen kritizálta a külsejét: egy 2004-es interjúban például elárulta, hogy Dow szerint a szemei túl közel ülnek egymáshoz, az orra túl nagy – ezek a megjegyzések pedig hozzájárultak ahhoz, hogy fiatalkorában erős smink mögé rejtőzzön. A viszonyuk akkor szakadt meg végleg, amikor Dow könyvet írt a közös múltjukról.

Jennifer Anistontól nem idegen, hogy személyes tapasztalatait beépítse a munkájába: a 2018-as Dumplin’ című Netflix-filmben például egy szépségversenyekhez megszállottan ragaszkodó anyát alakított, akit saját édesanyjához hasonlított. Most azonban új párja segít abban, hogy mindezt tudatosabban kezelje.

„Jim arra tanítja, hogy a fájdalmat alkotóerővé alakítsa, ne pedig elfojtsa” – mondta a forrás. – „Jennifer úgy érzi, végre talált valakit, aki igazán megérti a gyerekkora óta cipelt terheit.”