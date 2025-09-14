Jennifer Aniston alaposan odacsapott Angelina Jolie-nak: senkit sem utál nála jobban

Jennifer Aniston számára a barátnői mindig is nagyon fontosak volt. Már a Jóbarátok idején, 2000-ben szoros barátságot kötött Reese Witherspoonnal, akit azóta is fogadott testvérének tart. 2018 óta együtt dolgoznak a nagy sikerű The Morning Show sorozaton, ahol színészként és producerekként is partnerek. Most új taggal bővült a „nővériség”: a negyedik évadhoz csatlakozott Marion Cotillard, akit Aniston és Witherspoon a vörös szőnyegen is lelkesen támogattak. Cotillard azt mondta Anistonról, hogy „gyönyörű lélek és inspiráló ember”, mire Jennifer így kedveskedett neki: „Ő egy sétáló napsugár, tele szeretettel, szépséggel és tehetséggel” - nyilatkozta Cotillardról.

Jennifer Aniston, Marion Cotillard és Reese Witherspoon

Forrás: Getty Images

Jennifer Aniston üzent Aneglina Jolie-nak

Csakhogy Hollywoodban sokan úgy vélik, Marion Cotillardot nem csupán a tehetsége miatt hozta Jennifer Aniston a show-ba. A francia színésznő ugyanis az egyetlen, akitől Angelina Jolie féltette a férjét, sőt, többször féltékenységi rohamot is kapott miatta. Amikor 2016-ban Brad Pittel együtt forgatták a Kémek között című filmet, Jolie állítólag magánnyomozót is fogadott, mert úgy érezte, férje túlságosan közel került Cotillardhoz.

Nem feledjük: Brad Pitt 2005-ben még Aniston férje volt, amikor a Mr. & Mrs. Smith forgatásán beleszeretett Jolie-ba. Bár Jennifer Aniston azóta többször elmondta, hogy nem haragszik volt férjére, és a mai napig baráti kapcsolatot ápolnak, sokan úgy gondolják, Angelina Jolie-nak soha nem bocsátott meg. Éppen ezért értelmezik sokan Cotillard bevonását a The Morning Show-ba rejtett üzenetként: mintha Aniston ezzel is érzékeltetné, hogy nem felejtette el, hogyan vette el tőle férjét Jolie.