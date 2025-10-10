Fájdalmas vallomást tett Jennifer Aniston: elárulta, hogy miért nincsenek gyerekei

Az 56 éves színésznő saját bevallása szerint 20 évig küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de az egészségügyi állapota nem tette ezt lehetővé. Jennifer Aniston soha nem akarta volna megosztani a világgal az egészségügyi problémáit, azonban az elmúlt években a támadások kereszttüzébe került, amiért nem vált édesanyává. Most kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy bár próbálkozott korábban a lombikbébi programmal is, nem sikerült teherbe esnie.

Jennifer Aniston 20 évig próbálkozott, de az egészségügyi állapota nem tette lehetővé, hogy édesanyává váljon

Forrás: AFP

Jennifer Aniston és Brad Pitt együtt vágott bele lombikbébi programba

A Jóbarátok sztárjának elege lett a támadásokból és úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárba. Csütörtökön a Harper's Bazaarnak adott mélyinterjút, melyben elárulta, hogy hiába szeretett volna gyereket vállalni, nem volt rá képes.

Nem ismeritek a történetemet, vagy azt, hogy min mentem keresztül az elmúlt 20 évben, miközben megpróbáltam családot alapítani. Az emberek megítélnek, mert nem állok ki eléjük és mondom el nekik, hogy milyen egészségügyi problémáim vannak

- kezdte beszámolóját a világsztár. Hozzátette:

„De eljött az a pont, amikor már nem lehet hallgatni. A történetem nem arról szól, hogy soha nem lesz gyerekem vagy családom, mert én egy önző munkamániás ember vagyok. Én csak egy egyszerű, esetlen ember vagyok. Éppen ezért kötelességemnek érzem, hogy felszólaljak, amikor hamis pletykákat terjesztenek rólam, csak azért mert nem tudják az igazságot"

Jennifer Aniston arról is beszélt, hogy az ismerősei és a családtagjai tisztában vannak vele, hogy milyen helyzetben van, ezért nem érezte soha azt, hogy problémát jelentene, hogy gyermektelen maradt. Végül megosztotta a nyilvánossággal, hogy amíg Brad Pitt felesége volt, addig próbálkoztak a lombikbébi programmal, azonban nem hozta meg a vágyott eredményt a kezelés.

Akkoriban sok nőt ismertem, akik részt vettek a programban. Szóval úgy éreztem, hogy ez nem csak rólam szól, hanem minden olyan nőről, aki hasonló problémákkal küzd, mint én. Ezért nem is hoztunk nyilvánosságra, hogy mit terveztünk

- zárta sorait a színésznő.