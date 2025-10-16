Jennifer Aniston új videójától leesik az állad: kockahasat villantott a színésznő - Videó!

Vigyázat: a következő mondatok és képsorok irigységet válthatnak ki azokból azokból az emberekből, akik nem kedvelik Jennifer Anistont. A Jóbarátok sztárja ugyanis olyan kirobbanó formában van, hogy a hasfalával sajtot lehetne reszelni, és akkor még az izmos lábairól, és a szálkás karjairól nem is ejtettünk szót. A színésznő új videót töltött fel az Instagram-oldalára, ahol megmutatta, hogy milyen eredményt ért el a diétával és a mindennapos edzésekkel.

Jennifer Aniston brutális formában van

Forrás: GC Images

Jennifer Aniston az edzéssel más nőket is támogat

Úgy látszik, hogy Jennifer Aniston új barátja nagyon jó hatással van a színésznőre. Az elmúlt hónapokban ugyanis szinte reneszánszát éli a világsztár, mind a vásznon, mind a nyilatkozatok terén új energiákat és pozitívitást sugároz magából. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy az edzések terén is megállíthatatlanná vált. Aniston sorra tölti fel magáról azokat a felvételeket, amiken láthatjuk, hogy mennyire kemény edzéseket végeznek a személyi edzőjével és azt, hogy milyen eredményeket értek el.

Most pedig kapaszkodjatok meg: Jennifer Aniston beszállt egy Őszi Kihívásba, aminek az a lényege, hogy hírességek és civil nők közösen edzenek, és a sportolás során támogatásokat gyűjtenek egy alapítványnak, amely a nők egészségével kapcsolatos tudományos kutatásokat finanszíroz. Úgy látszik, hogy Jennifer Aniston még a kockahasával is más nőket támogat.

A Jennifer Aniston edzéséről készült felvételt itt tudjátok megtekinteni: