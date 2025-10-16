Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 16., csütörtök Gál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
testedzés

Jennifer Aniston új videójától leesik az állad: kockahasat villantott a színésznő - Videó!

testedzés diéta Jennifer Aniston
Komáromi Bence
2025.10.16.
Azt eddig is tudtuk, hogy a Jóbarátok sztárja imád sportolni, de azt nem gondoltuk volna, hogy 56 éves korában éri el a csúcsformáját. Jennifer Aniston legújabb videójából azonban mindenki számára világossá vált, hogy mennyire komolyan vette az edzéseit az utóbbi hónapokban.

Vigyázat: a következő mondatok és képsorok irigységet válthatnak ki azokból azokból az emberekből, akik nem kedvelik Jennifer Anistont. A Jóbarátok sztárja ugyanis olyan kirobbanó formában van, hogy a hasfalával sajtot lehetne reszelni, és akkor még az izmos lábairól, és a szálkás karjairól nem is ejtettünk szót. A színésznő új videót töltött fel az Instagram-oldalára, ahol megmutatta, hogy milyen eredményt ért el a diétával és a mindennapos edzésekkel.

Jennifer Aniston brutális formában van
Jennifer Aniston brutális formában van
Forrás: GC Images

Jennifer Aniston az edzéssel más nőket is támogat

Úgy látszik, hogy Jennifer Aniston új barátja nagyon jó hatással van a színésznőre. Az elmúlt hónapokban ugyanis szinte reneszánszát éli a világsztár, mind a vásznon, mind a nyilatkozatok terén új energiákat és pozitívitást sugároz magából. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy az edzések terén is megállíthatatlanná vált. Aniston sorra tölti fel magáról azokat a felvételeket, amiken láthatjuk, hogy mennyire kemény edzéseket végeznek a személyi edzőjével és azt, hogy milyen eredményeket értek el.

Most pedig kapaszkodjatok meg: Jennifer Aniston beszállt egy Őszi Kihívásba, aminek az a lényege, hogy hírességek és civil nők közösen edzenek, és a sportolás során támogatásokat gyűjtenek egy alapítványnak, amely a nők egészségével kapcsolatos tudományos kutatásokat finanszíroz. Úgy látszik, hogy Jennifer Aniston még a kockahasával is más nőket támogat.

A Jennifer Aniston edzéséről készült felvételt itt tudjátok megtekinteni:

Újabb titokra derült fény: ezért nem fogadott örökbe Jennifer Aniston, amikor kiderült, nem lehet saját gyereke

Bár a lombikkezelések nem jártak sikerrel, az adoptáción el sem gondolkodott. Jennifer Anistonnak mindenképpen az volt a vágya, hogy ő legyen a vérszerinti édesanyja gyerekének.

Fájdalmas vallomást tett Jennifer Aniston: elárulta, hogy miért nincsenek gyerekei

A világhírű színésznő rengeteg támadást kapott az évek során, melyek szerint a munkamániája miatt nem vállalt soha gyereket.

Jennifer Aniston elárulta a titkát: „A csalónapjaimon mindent megeszek egy apró változtatással"

A világhírű színésznő szigorúan tartja a diétáját és keményen edz, ám neki is szüksége van néha egy kis feltöltődésre. Jennifer Aniston a csalónapjain nem válogatja meg, mi kerül a tányérjára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu