Jennifer Aniston elárulta a titkát: „A csalónapjaimon mindent megeszek egy apró változtatással"

2025.09.24.
A világhírű színésznő szigorúan tartja a diétáját és keményen edz, ám neki is szüksége van néha egy kis feltöltődésre. Jennifer Aniston a csalónapjain nem válogatja meg, mi kerül a tányérjára, jöhetnek a gyorséttermek és a pizzázók is. Egy szabályt azonban minden alkalommal betart.

Évtizedek óta mozgatja az emberek fantáziáját, hogy vajon Jennifer Aniston a genetikájának köszönheti, hogy egy gramm zsírt sem szedett fel az elmúlt 3 évtizedben, vagy van valamilyen titkos étrend, vagy edzésmódszer, ami kirobbanó formában tartja őt. A válasz valahol félúton lehet, ugyanis a Jóbarátok sztárja rendszeresen sportol, és nemrég bevallotta, hogy egy személyi edző segítségével odafigyel a táplálkozásra is. Jennifer Aniston diétája azonban néha tartalmaz olyan ételeket is, amelyektől a fogyókúrás trénerek lehet, hogy elájulnának. Mutatjuk a részleteket.

Jennifer Aniston évtizedek óta tartja a súlyát és a tökéletes alakját
Forrás: Variety

Jennifer Aniston csalónapi ételei láttán kedvünk támad nekünk is diétázni

Azt hihetnénk, hogy a színésznő éjjel-nappal csirkén, rizsen és zöldségeken él, ám nemrég bevallotta, hogy néhanap imád gyorséttermekbe járni, vagy a barátaival meginni egy-két italt a bárban.

A csalónapjaimon elmegyek a kedvenc éttermembe a barátnőimmel, és általában Martinit iszom, és eszem egy finom hamburgert, vagy egy pizzát. Ezeken a napokon nem figyelek oda a kalóriákra, de arra igen, hogy kis adagokat eszem, inkább sok apró falatot, így korábban megtelik a gyomrom, és mégsem fogyasztok túl sokat ezekből az ételekből.

 - árulta el a színésznő a PageSixnek. Jennifer Aniston annak apropóján árulta el a csalónapi trükkjét, hogy piacra dobta első szakácskönyvét a „Süssünk együtt Clydeo-val", amelyet a mentett kutyusáról nevezett el. Ebben részletesen kifejti a színésznő, hogy mit fogyaszt a hétköznapok során, és hogy hogyan lehet egészségesen is finomakat főzni és sütni.

Jennifer Aniston és új pasija már az örökbefogadást tervezik – Úgy tűnik, a színésznő tényleg megtalálta az igazit

A Jóbarátok sztárja ismét boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnik. Jennifer Aniston és új pasija, Jim Curtis hipnoterapeuta komoly lépésre szánták el magukat.

Jennifer Aniston kitálal: ilyen plasztikai beavatkozást végeztetett el az arcán

Jennifer Aniston beszámolt arról, hogy milyen orvosi beavatkozásokat végeztetett el magán.

Jennifer Aniston edzője elárulta, mi a sztár bomba alakjának titka

A színésznő titka egyszerű: tudatos, kiegyensúlyozott életmód, mélyizom-erősítő edzések és szigorúan napirend.

 

