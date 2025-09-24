Jennifer Aniston elárulta a titkát: „A csalónapjaimon mindent megeszek egy apró változtatással"

Évtizedek óta mozgatja az emberek fantáziáját, hogy vajon Jennifer Aniston a genetikájának köszönheti, hogy egy gramm zsírt sem szedett fel az elmúlt 3 évtizedben, vagy van valamilyen titkos étrend, vagy edzésmódszer, ami kirobbanó formában tartja őt. A válasz valahol félúton lehet, ugyanis a Jóbarátok sztárja rendszeresen sportol, és nemrég bevallotta, hogy egy személyi edző segítségével odafigyel a táplálkozásra is. Jennifer Aniston diétája azonban néha tartalmaz olyan ételeket is, amelyektől a fogyókúrás trénerek lehet, hogy elájulnának. Mutatjuk a részleteket.
Azt hihetnénk, hogy a színésznő éjjel-nappal csirkén, rizsen és zöldségeken él, ám nemrég bevallotta, hogy néhanap imád gyorséttermekbe járni, vagy a barátaival meginni egy-két italt a bárban.
A csalónapjaimon elmegyek a kedvenc éttermembe a barátnőimmel, és általában Martinit iszom, és eszem egy finom hamburgert, vagy egy pizzát. Ezeken a napokon nem figyelek oda a kalóriákra, de arra igen, hogy kis adagokat eszem, inkább sok apró falatot, így korábban megtelik a gyomrom, és mégsem fogyasztok túl sokat ezekből az ételekből.
- árulta el a színésznő a PageSixnek. Jennifer Aniston annak apropóján árulta el a csalónapi trükkjét, hogy piacra dobta első szakácskönyvét a „Süssünk együtt Clydeo-val", amelyet a mentett kutyusáról nevezett el. Ebben részletesen kifejti a színésznő, hogy mit fogyaszt a hétköznapok során, és hogy hogyan lehet egészségesen is finomakat főzni és sütni.
