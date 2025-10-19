Jennifer Lopez exférje azt állítja, hogy az énekesnő megcsalta őt a házasságuk alatt

Jennifer Lopez már négy különböző férfi oldalán is oltárhoz vonult az elmúlt 3 évtizedben, így nem lepődünk meg, ha esetleg nem mindenki emlékszik az énekesnő legelső férjére Ojani Noa-ra. J-LO és a személyi edzője 1997-ben mondta ki egymásnak a boldogító igent, azonban egy évvel később már a válási papírokat is aláírták és külön utakon folytatták az életüket. Bár akkor nem derült ki, hogy miért ért véget ilyen gyorsan a kapcsolatuk, most Jennifer Lopez exférje kiborította a bilit, amikor elárulta, hogy a világsztár megcsalta őt a házasságuk alatt.

Jennifer Lopez exférje szerint az énekesnő hűtlensége miatt ért véget a házasságuk

Forrás: WireImage

Jennifer Lopez exférje a megcsalás miatt vált el az énekesnőtől

Nemrég lapunk is beszámolt róla, hogy Jennifer Lopez kendőzetlenül őszinte interjút adott egy rádióműsorban, ahol szóba került, hogy miért nem találta még meg az igazit. Ekkor az énekes-színésznő úgy fogalmazott:

Egy dolog közös volt az összes exemben: soha nem szerettek igazán. Úgy gondolom, hogy szerencsém volt, hogy megtapasztalhattam, hogy milyen érzés igazán szeretni valakit, de még nem éltem át milyen az, amikor engem is szeret valaki úgy igazán. Sokáig azt hittem, hogy nem vagyok szerethető, de az igazság az, hogy ők nem voltak képesek rá. Nem volt meg bennük a képesség, hogy feltétel nélkül szeressenek engem.

Lopez szavai szíven találták a legelső férjét, aki magából kikelve reagált az énekesnő szavaira az Instagram-oldalán. Ojani szerint J-LO megpróbálta megalázni az exeit, miközben magát próbálta meg áldozatnak beállítani.

„A probléma nem velünk van, hanem veled. A probléma te magad vagy. Te voltál az, aki képtelen volt visszafogni magát. Néhányszor már szerettek téged, például négyszer voltál már házas is. Voltak jó , és hűséges partnereid is, például én. Őszinte és hűséges voltam hozzád, soha nem hazudtam neked, és elkísértelek volna a világ végére is. Most már tudom, hogy túl jó voltam hozzád. Te a hírnevet és vagyont választottad ehelyett és megcsaltál. Ezért hagytalak el, és ezért váltam el tőled! Mondd el nekik az igazat, hadd tudják meg az emberek, hogy milyen ember vagy. A probléma te vagy, és neked kellene szégyenkezned!" - idézte a csalódott exférj szavait a PageSix.