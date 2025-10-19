Jennifer Lopez szerint ezek a színészek csókolnak legjobban és a kedvencét is elárulta

Jennifer Lopez meglepő vallomást tett Andy Cohen műsorában: nem a volt férje, Ben Affleck vagy George Clooney vitte el a pálmát, hanem valaki egészen más. A romantikus komédiák veteránja, Jennifer Lopez a világ legszerencsésebb nője. A forgatások alkalmával olyan színészekkel csókolózhatott, mint Owen Wilson, George Clooney vagy Matthew McConaughey, ám egyik hollywoodi szívtipró sem ér fel a legutóbbi partnerével, ha filmes csókokról van szó.

Jennifer Lopez a Watch What Happens Live with Andy Cohen c. műsorban volt vendég.

Forrás: YouTube

Jennifer Lopez szerint senki sem csókol olyan jól, mint a legutóbbi partnere

Jennifer Lopez, A pókasszony csókja sztárja és a romantikus vígjátékok koronázatlan királynője szerda este Andy Cohen által vezetett műsor vendége volt, ahol azt a kérdést is feltették neki, hogy kivel volt a legjobb csókolózni eddigi filmes pályafutása során. Andy Cohen nem kímélte a vendégét: közösen sorra vették J.Lo legendás partnereit Owen Wilsontól kezdve, George Clooney-n át egészen Matthew MacConaughey-ig, és értékelték a csókolózás művészetében való jártasságukat, ám Lopez közbevágott:

Most forgattam Brett Goldsteinnel, és azt kell mondjam, egyértelműen ő csókol a legjobban.

A rajongók persze azonnal Ben Affleckre gondoltak volna, hiszen a Gigli forgatásán, a romantikus jelenetekben szinte szikrázott közöttük a levegő és onnan indult a nagy Bennifer-szerelem, de úgy tűnik, már végleg továbblépett rajta, legalábbis a vásznon biztosan.

Jennifer Lopez új sorozatszerepe az Office Romance-ban

Jennifer Lopez új filmje egy pikáns, szókimondó, explicit humorú vígjáték lesz, amiről ő úgy nyilatkozott „semmi esetre sem biztonságos munkahelyi környezetben nézni”. Ha a csókjelenetekről szóló nyilatkozatot nézzük, valószínűleg szenvedélyből sem lesz hiány. A film forgatókönyvét Goldstein Joe Kellyvel közösen írta, így nemcsak színészként, hanem íróként is komoly szerepet vállalt a film létrejöttében.

Jennifer Lopez új oldala

Jennifer Lopez az utóbbi években igyekszik kimozdulni a klasszikus romkom-hősnő szerepköréből. A nemsokára, valamikor 2026 elején a Netflixen debütáló Office Romance-ban nyújtott alakítása is tükrözi: a színésznő szerint merészebb, humorosabb és szexibb alakítást láthatunk tőle, mint amit eddig megszokhattunk. A rajongók szerint J.Lo végre megmutatja azt az oldalát, amit eddig csak a privát életében, a hozzá legközelebb állók láthattak.