Létezik szakítás utáni barátság? — 3 egykori sztárpár bizonyítja, hogy van jobb út a gyűlölködésnél

Shutterstock - Everett Collection
szakítás barátság kapcsolat sztár
Csére Erik
2025.09.19.
A hírességek világában a szakítás legtöbbször könnyfakasztó balladákban, passzív-agresszív interjúkban és Instagram-szurkálódásokban torkollik. De vannak sztárok, akik bebizonyították, hogy egy kapcsolat végét is lehet méltósággal kezelni.

A sztárvilágban a „jóban maradtunk” általában csak egy udvarias PR-fordulat, amiről mindenki tudja: valójában soha többé nem beszélnek egymással. A sztárvilágban szakítás után a valódi, tartós barátság ritka, mint a paparazzo nélküli nyaralás. Mégis vannak, akik nemhogy elkerülik a nyilvános sárdobálást, hanem ténylegesen működő kapcsolatot alakítanak ki a volt párjukkal. Ők azok, akik megmutatják: attól, hogy a romantikus szál kifutott, a történet még nem ér véget – csak más műfajban folytatódik. Mutatjuk, kik azok a sztárok, akik a szakítás után barátok maradtak.

sztár
Jennifer Aniston és Brad Pitt válás utáni barátsága nem jellemző a sztárvilágban
Forrás: Shutterstock

Jennifer Aniston és Brad Pitt barátsága a sztárvilágban kivételesnek számít

Jennifer Aniston és Brad Pitt esete a tankönyvi példája a kibékülésnek. A világ talán legnagyobb celebszakítását produkálták 2005-ben, amikor Brad elhagyta Anistont Angelina Jolie-ért, és mindenki biztos volt benne, hogy innen nincs visszaút – legfeljebb a vörös szőnyeg ellentétes végéig. Ehhez képest évek múltán mosolyogva pacsiztak díjátadókon, és a 2020-as SAG Awards kulisszái mögött készült, kézfogós–mosolyváltós fotójuk bejárta az internetet, mint a remény utolsó szikrája az exek közötti békére. Azóta is barátságos hangnemben nyilatkoznak egymásról, és bár a rajongók titokban újra összeboronálnák őket, ők inkább a békés, nosztalgiával fűszerezett barátságot választották – ami Hollywoodban ritkább, mint egy őszinte Oscar-beszéd.

British singer and actor Harry Styles gestures as he poses during a photocall for the film "Don't Worry Darling" presented out of competition as part of the 79th Venice International Film Festival at Lido di Venezia in Venice, on September 5, 2022. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Henry Styles és Kendall jenner sem tart haragot
Forrás: AFP

Kendall Jenner és Harry Styles – A románcnak vége, de a kémia maradt

2021-ben találkoztak elször, 2015–2016-ban kavartak, ami akkoriban a fél internetet lázban tartotta. A kapcsolatuk nem vált hivatalossá, inkább egy hosszabb flört volt, ami végül lecsengett. A legtöbb sztárpár ilyenkor örökre haragra vált, de náluk másképp alakult: a jó viszony megmaradt. Nem beszélhetünk napi kapcsolatban álló BFF-ekről, de amikor összefutnak egy divatbemutatón, Met-gálán vagy egy zártkörű afterpartin, láthatóan jól érzik magukat egymás társaságában. Nincs kínos csend, nincs elfordított tekintet – csak laza, baráti dinamika. Ráadásul mindketten nyilatkoztak már arról, hogy tisztelik a másik munkáját és személyiségét, ami ritka a sztárrománcok világában.

Marc Anthony, Jennifer Lopez, wearing Fred Leighton jewelry, at OSCARS 78th Annual Academy Awards, The Kodak Theater, Los Angeles, CA, March 05, 2006
Jennifer Lopez és Marc Anthony az ikreik miatt sem utálkozhatnak
Forrás: Shutterstock

Jennifer Lopez és Marc Anthony – Válás után is példás a csapatmunka

A házasságuk 2004-től 2014-ig tartott, közben ikreik születtek. A válás után sokan botrányokra számítottak, ám ehelyett JLo és Marc Anthony bebizonyította, hogy a szülőtársi együttműködés nemcsak működhet, hanem példaértékű is lehet. Nemcsak a gyereknevelésben működnek összehangoltan, hanem szakmailag is: időnként fellépnek együtt, közösen vesznek részt díjátadókon, és nyíltan dicsérik egymás munkáját. Ők nem csupán lezárták a házasságot, hanem újraértelmezték a kapcsolatukat. A magánéletben szülőtársak, a színpadon pedig profi duó – és közben egyértelműen megmaradt köztük a kölcsönös tisztelet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
