Létezik szakítás utáni barátság? — 3 egykori sztárpár bizonyítja, hogy van jobb út a gyűlölködésnél

A sztárvilágban a „jóban maradtunk” általában csak egy udvarias PR-fordulat, amiről mindenki tudja: valójában soha többé nem beszélnek egymással. A sztárvilágban szakítás után a valódi, tartós barátság ritka, mint a paparazzo nélküli nyaralás. Mégis vannak, akik nemhogy elkerülik a nyilvános sárdobálást, hanem ténylegesen működő kapcsolatot alakítanak ki a volt párjukkal. Ők azok, akik megmutatják: attól, hogy a romantikus szál kifutott, a történet még nem ér véget – csak más műfajban folytatódik. Mutatjuk, kik azok a sztárok, akik a szakítás után barátok maradtak.
Jennifer Aniston és Brad Pitt esete a tankönyvi példája a kibékülésnek. A világ talán legnagyobb celebszakítását produkálták 2005-ben, amikor Brad elhagyta Anistont Angelina Jolie-ért, és mindenki biztos volt benne, hogy innen nincs visszaút – legfeljebb a vörös szőnyeg ellentétes végéig. Ehhez képest évek múltán mosolyogva pacsiztak díjátadókon, és a 2020-as SAG Awards kulisszái mögött készült, kézfogós–mosolyváltós fotójuk bejárta az internetet, mint a remény utolsó szikrája az exek közötti békére. Azóta is barátságos hangnemben nyilatkoznak egymásról, és bár a rajongók titokban újra összeboronálnák őket, ők inkább a békés, nosztalgiával fűszerezett barátságot választották – ami Hollywoodban ritkább, mint egy őszinte Oscar-beszéd.
2021-ben találkoztak elször, 2015–2016-ban kavartak, ami akkoriban a fél internetet lázban tartotta. A kapcsolatuk nem vált hivatalossá, inkább egy hosszabb flört volt, ami végül lecsengett. A legtöbb sztárpár ilyenkor örökre haragra vált, de náluk másképp alakult: a jó viszony megmaradt. Nem beszélhetünk napi kapcsolatban álló BFF-ekről, de amikor összefutnak egy divatbemutatón, Met-gálán vagy egy zártkörű afterpartin, láthatóan jól érzik magukat egymás társaságában. Nincs kínos csend, nincs elfordított tekintet – csak laza, baráti dinamika. Ráadásul mindketten nyilatkoztak már arról, hogy tisztelik a másik munkáját és személyiségét, ami ritka a sztárrománcok világában.
A házasságuk 2004-től 2014-ig tartott, közben ikreik születtek. A válás után sokan botrányokra számítottak, ám ehelyett JLo és Marc Anthony bebizonyította, hogy a szülőtársi együttműködés nemcsak működhet, hanem példaértékű is lehet. Nemcsak a gyereknevelésben működnek összehangoltan, hanem szakmailag is: időnként fellépnek együtt, közösen vesznek részt díjátadókon, és nyíltan dicsérik egymás munkáját. Ők nem csupán lezárták a házasságot, hanem újraértelmezték a kapcsolatukat. A magánéletben szülőtársak, a színpadon pedig profi duó – és közben egyértelműen megmaradt köztük a kölcsönös tisztelet.
