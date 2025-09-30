Még soha nem beszélt ennyire nyíltan a válásáról Jennifer Lopez

Ahogy arról többször is beszámoltuk, Jennifer Lopez az utolsó utáni pillanatig ragaszkodott a házasságához és ahhoz, hogy élete nagy szerelme Ben Affleck. Ám tavaly mégis beadták a válókeresetet, a színésznő pedig azt állítja, semmit se bánt meg: mind a házasság, mind a szakítás rengeteget formált a személyiségén.
„Ez volt a legjobb dolog, ami valaha történt velem, mert megváltoztatott” – idézi Jennifer Lopezt a Page Six. „De nem egyszerűen megváltoztatott, hanem segített abban, hogy megtaláljam a saját utamat és jobban megismerjem önmagamat. Más ember vagyok most, mint tavaly, másfél évvel ezelőtt”– mondta.
Az 56 éves énekesnő elárulta, hogy filmje, a Kiss of the Spider Woman (A Pókasszony csókja) forgatása biztonságot jelentett számára a házassága felbomlása idején. „A forgatás minden pillanatában boldog voltam” – idézte fel, de arról is beszélt, hogy amikor hazatért, gyakran ürességet érzett.
„Nem éreztem jól magam, amíg meg nem tanultam, hogyan békéljek meg az ürességgel. Aztán rájöttem, ezt át kell vészelni” – fogalmazott és arról is mesélt, hogy a válás után 2025 nyara tökéletesen telt. „Éreztem, hogy jó helyen vagyok, élveztem a dolgokat és már nem volt rajtam akkora nyomás” – mondta.
Jennifer Lopez és Ben Affleck 2024 augusztusában nyújtották be a válókeresetet. A párnak nem a házasság volt az első próbálkozása, 2004-ben már felbontották első eljegyzésüket. Ezt követően 2021-ben újra egymásra találtak, majd 2022-ben házasságot kötöttek. Úgy tudni, Lopez ikrei és Affleck és Jennifer Garner gyerekei nagyon közel állnak egymáshoz, így gyakran találkoznak és barátok maradtak.
