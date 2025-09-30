Még soha nem beszélt ennyire nyíltan a válásáról Jennifer Lopez

Ahogy arról többször is beszámoltuk, Jennifer Lopez az utolsó utáni pillanatig ragaszkodott a házasságához és ahhoz, hogy élete nagy szerelme Ben Affleck. Ám tavaly mégis beadták a válókeresetet, a színésznő pedig azt állítja, semmit se bánt meg: mind a házasság, mind a szakítás rengeteget formált a személyiségén.

Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága rövid életű volt

Forrás: Getty Images North America

Jennifer Lopez állítja: más ember lett

„Ez volt a legjobb dolog, ami valaha történt velem, mert megváltoztatott” – idézi Jennifer Lopezt a Page Six. „De nem egyszerűen megváltoztatott, hanem segített abban, hogy megtaláljam a saját utamat és jobban megismerjem önmagamat. Más ember vagyok most, mint tavaly, másfél évvel ezelőtt”– mondta.

Eleinte a munkába menekült

Az 56 éves énekesnő elárulta, hogy filmje, a Kiss of the Spider Woman (A Pókasszony csókja) forgatása biztonságot jelentett számára a házassága felbomlása idején. „A forgatás minden pillanatában boldog voltam” – idézte fel, de arról is beszélt, hogy amikor hazatért, gyakran ürességet érzett.

A Kiss of the Spider Woman forgatása volt számára a menedék

2025 nyara tökéletes volt

„Nem éreztem jól magam, amíg meg nem tanultam, hogyan békéljek meg az ürességgel. Aztán rájöttem, ezt át kell vészelni” – fogalmazott és arról is mesélt, hogy a válás után 2025 nyara tökéletesen telt. „Éreztem, hogy jó helyen vagyok, élveztem a dolgokat és már nem volt rajtam akkora nyomás” – mondta.