Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Ben Affleck

Még soha nem beszélt ennyire nyíltan a válásáról Jennifer Lopez

Ben Affleck Jennifer Lopez & Ben Affleck válás Jennifer Lopez
A színésznő szokatlanul közlékeny volt a válásával kapcsolatban. Jennifer Lopez a CBS News Sunday Morning című műsorában beszélt arról, hogyan változtatta meg életét a Ben Affleckkel történő szakítása.

Ahogy arról többször is beszámoltuk, Jennifer Lopez az utolsó utáni pillanatig ragaszkodott a házasságához és ahhoz, hogy élete nagy szerelme Ben Affleck. Ám tavaly mégis beadták a válókeresetet, a színésznő pedig azt állítja, semmit se bánt meg: mind a házasság, mind a szakítás rengeteget formált a személyiségén. 

Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága rövid életű volt
Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága rövid életű volt
Forrás: Getty Images North America

Jennifer Lopez állítja: más ember lett

„Ez volt a legjobb dolog, ami valaha történt velem, mert megváltoztatott” – idézi Jennifer Lopezt a Page Six. „De nem egyszerűen megváltoztatott, hanem segített abban, hogy megtaláljam a saját utamat és jobban megismerjem önmagamat. Más ember vagyok most, mint tavaly, másfél évvel ezelőtt”– mondta.

Eleinte a munkába menekült

 Az 56 éves énekesnő elárulta, hogy filmje, a Kiss of the Spider Woman (A Pókasszony csókja) forgatása biztonságot jelentett számára a házassága felbomlása idején. „A forgatás minden pillanatában boldog voltam” – idézte fel, de arról is beszélt, hogy amikor hazatért, gyakran ürességet érzett. 

A Kiss of the Spider Woman forgatása volt számára a menedék
A Kiss of the Spider Woman forgatása volt számára a menedék

2025 nyara tökéletes volt

„Nem éreztem jól magam, amíg meg nem tanultam, hogyan békéljek meg az ürességgel. Aztán rájöttem, ezt át kell vészelni” – fogalmazott és arról is mesélt, hogy a válás után 2025 nyara tökéletesen telt. „Éreztem, hogy jó helyen vagyok, élveztem a dolgokat és már nem volt rajtam akkora nyomás” – mondta. 

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2024 augusztusában nyújtották be a válókeresetet. A párnak nem a házasság volt az első próbálkozása, 2004-ben már felbontották első eljegyzésüket. Ezt követően 2021-ben újra egymásra találtak, majd 2022-ben házasságot kötöttek. Úgy tudni, Lopez ikrei és Affleck és Jennifer Garner gyerekei nagyon közel állnak egymáshoz, így gyakran találkoznak és barátok maradtak.

Jennifer Lopez platinaszője frizurát villanott: az énekesnő felismerhetetlen - FOTÓ

Jennifer Lopez ismét felrobbantotta az Instagramot. Friss fotóján fel sem ismertük, és így voltak ezzel a követői is: azt hitték, Gwen Stefanit látják.

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata: így alakult a viszonyuk a válás után

Bár másodszorra sem sikerült nekik, a mai napig jóban vannak egymással. Jennifer Lopez és Ben Affleck bár belátták, nem tudnak együtt élni, úgy tudni, gyakran beszélnek egymással.

Csókok és titkos érintések: Jennifer Lopez összejöhetett az egyik táncosával - VIDEÓ

A közösségi médiában terjedő felvételek alapján sokak szerint több van Jennifer Lopez és egyik táncosa között puszta munkakapcsolatnál.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu