2025. okt. 11., szombat Brigitta

Moody Blues

Meghalt a zenészlegenda: szívszaggató szavakkal búcsúzik a családja, a világ gyászol

Moody Blues gyász zenész
82 évesen hunyt el a zenészikon. John Lodge, a Moody Blues tagja váratlanul halt meg.

John Lodge családja jelentette be a hírt: meghalt a zenészlegenda. A basszusgitáros-énekes már fiatalon a birminghami zenei élet meghatározó tagjává vált. A Moody Blues zenekarban játszott, de szólóalbumot is megjelentetett.

John Lodge, a Moody Blues zenésze meghalt
Forrás: Getty Images North America

John Lodge hatalmas űrt hagyott maga után 

John békésen hunyt el szerettei körében, miközben az Everly Brothers és Buddy Holly zenéjét hallgatta. Örökké hiányozni fog a szeretete, mosolya, kedvessége és feltétel nélküli, végtelen támogatása. Szívszorító a veszteség, de békében lépünk tovább, körülvéve azzal a szeretettel, amelyet mindannyiunk iránt érzett” − idézi a család közleményét a Mirror

Kivételes tehetség volt

A zenész már 14 éves korában találkozott későbbi zenésztársával, Ray Thomasszal. Nem sokkal később a birminghami zenei élet aktív tagjává vált. 1966-ban a Moody Blues eredeti basszusgitárosa, Clint Warwick elhagyta a bandát, majd John vette át a basszusgitáros és énekesi feladatokat, de szólóalbumot is megjelentetett. 2019 szeptemberében Életmű Díjat kapott.

