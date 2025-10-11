Meghalt a zenészlegenda: szívszaggató szavakkal búcsúzik a családja, a világ gyászol

John Lodge családja jelentette be a hírt: meghalt a zenészlegenda. A basszusgitáros-énekes már fiatalon a birminghami zenei élet meghatározó tagjává vált. A Moody Blues zenekarban játszott, de szólóalbumot is megjelentetett.
„John békésen hunyt el szerettei körében, miközben az Everly Brothers és Buddy Holly zenéjét hallgatta. Örökké hiányozni fog a szeretete, mosolya, kedvessége és feltétel nélküli, végtelen támogatása. Szívszorító a veszteség, de békében lépünk tovább, körülvéve azzal a szeretettel, amelyet mindannyiunk iránt érzett” − idézi a család közleményét a Mirror.
A zenész már 14 éves korában találkozott későbbi zenésztársával, Ray Thomasszal. Nem sokkal később a birminghami zenei élet aktív tagjává vált. 1966-ban a Moody Blues eredeti basszusgitárosa, Clint Warwick elhagyta a bandát, majd John vette át a basszusgitáros és énekesi feladatokat, de szólóalbumot is megjelentetett. 2019 szeptemberében Életmű Díjat kapott.
