Újabb ismert hölgyre vette ki hálóját a nőcsábász énekes: új párja 17 évvel fiatalabb nála

Egy, a párhoz közel álló forrás úgy nyilatkozott, hogy a kapcsolat még nagyon friss, de John Mayer az, aki kezdeményezett. „Aktívan udvarol neki, meghívja különböző helyekre, és gyakran üzen neki” – fogalmazott az informátor.

John Mayer – aki korábban Katy Perry párja volt – újra szerelmes.

Forrás: Getty Images

John Mayer és Kat Stickler randiznak

A 30 éves Kat Stickler – aki a TikTok-on vált ismertté, és ma már milliós követőtáborral rendelkezik – állítólag örül az énekes közeledésének. „Kat nyitott az ismerkedésre, és kíváncsi, hová vezet ez az egész” – mondta a bennfentes, ugyanakkor hozzátette: „Még nem tűnik komolynak a dolog. Egyelőre csak jól érzik magukat egymás társaságában.”

A két sztárt először péntek este látták együtt egy exkluzív New York-i klubban. Egy szemtanú azt mondta, hogy „az első vagy a második randevújukon lehettek”, feltűnően bensőségesen viselkedtek. Másnap este újra együtt tűntek fel – ezúttal a csak tagoknak fenntartott Flyfish Clubban.

A források szerint Katnek nemrég ért véget egy rövid kapcsolata, amely néhány hónapig tartott. Sticklernek egyébként van egy kislánya volt férjétől, Mike Sticklertől. John Mayer magánélete sem volt soha unalmas – az énekes-dalszerzőt korábban több híres nővel is összehozták, köztük Katy Perryvel, Taylor Swifttel, Jennifer Anistonnal, Minka Kellyvel, Jessica Simpsonnal és Jennifer Love Hewittel.