Justin Bieber a feleségét támogatja a Selena Gomezzel való rivalizálásában

balhé Selena Gomez Justin Bieber Hailey Bieber
Komáromi Bence
2025.10.21.
Továbbra sem békült ki egymással a két híresség, akik nemrég a kozmetikai márkáik miatt kerültek szembe egymással. Justin Bieber felesége és az exe folyamatosan egymásnak üzenget a nyilvánosságban. Most kiderült, hogy az énekes teljes mellszélességgel támogatja Hailey Biebert a szócsatában.

Egy kis beszólás itt, egy kis egyértelmű utalás ott, Hailey Bieber és Selena Gomez balhéja folytatódott. Hol vannak már azok az idők, amikor azt hihettük, hogy a két lány Justin Bieber szerelme miatt veszekszik egymással? Napjainkban az üzletasszonnyá avanzsáló nők inkább a szakmai életben harcolnak egymás ellen, miközben párhuzamosan építik a saját kozmetikai birodalmukat. De vajon mit szól ehhez a világsztár, aki mindkét hölgy szívében fontos helyet foglal el? Az ismerőseik szerint Justin Bieber egyértelművé tette, hogy Hailey táborát erősíti a balhéban.

Justin Bieber az ismerőseik szerint Hailey Biebert támogatja a csajok közötti rivalizálásban
Justin Bieber az ismerőseik szerint Hailey Biebert támogatja a csajok közötti rivalizálásban
Forrás: Getty Images / Life.hu

Justin Bieber kijelentette, hogy mindenben a feleségét támogatja

A PageSixnek a balhé árnyékában sikerült utolérnie a sztárpár egyik ismerősét, aki elárulta, hogy Justin Bieber eddig nem tulajdonított különösebb jelentőséget a felesége és az exe között folyó rivalizálásra, azonban most már odáig fajult a helyzet, hogy neki is oldalt kellett választania. A világsztár természetesen a felesége pártját fogja, és kijelentette, hogy a végsőkig támogatja Haileyt.

„Justin megfogadta, hogy addig a felesége mellett lesz, amíg a halál el nem választja őket, így nem volt kérdés a számára, hogy kit támogat a balhéban. Mindegy, hogy Selenáról van szó. Úgy érzem, hogy Justin számára még imponál is, hogy a felesége ennyire vehemensen áll Selenával szemben, mert ez azt jelenti, hogy nagyon szereti őt. Hailey és Justin most szítják a lángokat, de az énekesnő már megpróbált túllépni ezen. Tudja, hogy sosem lesznek már újra barátok, és inkább befejezné már a köztük lévő rivalizálást"

- árulta el a bennfentes a lapnak.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Selenát sem kell féltenünk a harcban, ugyanis néhány napja elég egyértelműen hozta a nyilvánosság tudtára, hogy mit gondol Haileyről és a véleményéről. A legutóbbi balhéjuk azzal kezdődött, hogy Hailey Bieber kritikával illette Selena kozmetikumait. Válaszul az énekesnő leszögezte, hogy számára minden híresség által reklámozott termék elfér a boltok polcain, és nem érdekli őt a kritikusai véleménye. Bejegyzésében az énekesnő annyira egyértelműen utalt Hailey szavaira, hogy később törölte inkább a posztját, hogy ne szabadítsa rá a rajongóit az ellenlábasára.

Folytatódott Selena Gomez és Hailey Bieber rivalizálása, most az énekesnő szúrt oda

Évek óta puskaporos a hangulat Justin Bieber exbarátnője és a jelenlegi felesége között. Selena Gomez és Hailey Bieber a jelek szerint továbbra sem ásta el a csatabárdot.

Hailey Bieber csúnyán beszólt Selena Gomeznek: megint robbant a bomba a két híresség között

Ismét forrnak az indulatok: Hailey Bieber egy interjúban olyan megjegyzést tett, amiről sokan úgy gondolják, ismét Selena Gomezt vette célba. A két híresség korábban sem volt jóban – ugyanazt a férfit szerették, most pedig rivális márkáik versenyeznek a szépségiparban.

Selena Gomez szívszorító vallomása: „Az embereknek mindig lesz valami kivetnivalója"

Selena Gomez egy címlapinterjújában nyíltan beszélt arról, hogyan viselte azokat a rosszindulatú megjegyzéseket, amelyeket az évek során a külsejére és a testsúlyára kapott. Az énekesnő-színésznő elárulta: a folyamatos kritikák miatt hosszú időre elvesztette az önbizalmát.

 

