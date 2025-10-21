Justin Bieber a feleségét támogatja a Selena Gomezzel való rivalizálásában

Egy kis beszólás itt, egy kis egyértelmű utalás ott, Hailey Bieber és Selena Gomez balhéja folytatódott. Hol vannak már azok az idők, amikor azt hihettük, hogy a két lány Justin Bieber szerelme miatt veszekszik egymással? Napjainkban az üzletasszonnyá avanzsáló nők inkább a szakmai életben harcolnak egymás ellen, miközben párhuzamosan építik a saját kozmetikai birodalmukat. De vajon mit szól ehhez a világsztár, aki mindkét hölgy szívében fontos helyet foglal el? Az ismerőseik szerint Justin Bieber egyértelművé tette, hogy Hailey táborát erősíti a balhéban.

Justin Bieber az ismerőseik szerint Hailey Biebert támogatja a csajok közötti rivalizálásban

Justin Bieber kijelentette, hogy mindenben a feleségét támogatja

A PageSixnek a balhé árnyékában sikerült utolérnie a sztárpár egyik ismerősét, aki elárulta, hogy Justin Bieber eddig nem tulajdonított különösebb jelentőséget a felesége és az exe között folyó rivalizálásra, azonban most már odáig fajult a helyzet, hogy neki is oldalt kellett választania. A világsztár természetesen a felesége pártját fogja, és kijelentette, hogy a végsőkig támogatja Haileyt.

„Justin megfogadta, hogy addig a felesége mellett lesz, amíg a halál el nem választja őket, így nem volt kérdés a számára, hogy kit támogat a balhéban. Mindegy, hogy Selenáról van szó. Úgy érzem, hogy Justin számára még imponál is, hogy a felesége ennyire vehemensen áll Selenával szemben, mert ez azt jelenti, hogy nagyon szereti őt. Hailey és Justin most szítják a lángokat, de az énekesnő már megpróbált túllépni ezen. Tudja, hogy sosem lesznek már újra barátok, és inkább befejezné már a köztük lévő rivalizálást"

- árulta el a bennfentes a lapnak.