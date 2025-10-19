Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 19., vasárnap

Folytatódott Selena Gomez és Hailey Bieber rivalizálása, most az énekesnő szúrt oda

Komáromi Bence
2025.10.19.
Évek óta puskaporos a hangulat Justin Bieber exbarátnője és a jelenlegi felesége között. Selena Gomez és Hailey Bieber a jelek szerint továbbra sem ásta el a csatabárdot.

Nem tudni, hogy pontosan miért romlott meg a kapcsolat Justin Bieber felesége és Selena Gomez között, de valószínűleg Biebernek is köze lehet a történethez, aki korábban 8 éven át randevúzgatott az énekesnővel. Az viszont biztos, hogy Hailey Bieber és Selena évek óta felváltva üzenget a másiknak, csak sokszor elejtett megjegyzésekben és sejtelmes félmondatokban szúrnak oda egymásnak. Most éppen Justin Bieber exén volt a sor, hogy odapirítson Haileynek, ugyanis néhány napja a modell megalázta Selenát egy interjú során.

Selena Gomez, Hailey Bieber
Selena Gomez és Hailey Bieber újra egymásnak esett
Forrás: Getty Images / Life.hu

Hailey Bieber kezdte a támadást, de Selena Gomez fejezte be

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Hailey Bieber márkája a Rhode és Selena Gomez cége a Rare Beauty kozmetikumai ugyanazon a polcon kaptak helyet a szépségápolási termékeket árusító boltokban. Miután ez nyilvánosságra került a Wall Street Journalistnak újságírója megkérdezte Justin Bieber feleségét, hogy mi a véleménye erről. Hailey a válaszában leplezetlen rosszallással beszélt a többi híresség által reklámozott termékre:

Mindenki elfér ott, de én nem érzem versenytársnak olyan emberek kozmetikumait, akik nem inspirálnak engem. 

- szúrt oda a divatikon.

Most a Mirror számolt be róla, hogy nem kellett sokáig várni Selena Gomez válaszára sem, aki érthető okokból magára vette a támadást. Az énekesnő egy később törölt posztjában azt írta:

Bosszantónak találom, hogy egyesek folyton összehasonlítják a hírességek márkáit. Vannak olyanok, akik folyton szóvá teszik ezt, de mindegy mit mondanak, mert a véleményük egyáltalán nem befolyásolja az életemet. Van akinek ez fontos, és van aki intelligensen túl tud ezen lépni. Én azt mondom legyetek inkább kedvesek. Engem minden márka inspirál, és mindenkinek jut hely a polcon

 - mondta Selena, aki később úgy érezte, hogy túl egyértelmű volt Haileynek válaszol, ezért törölte a bejegyzését.

