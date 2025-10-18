Hailey Bieber csúnyán beszólt Selena Gomeznek: megint robbant a bomba a két híresség között

A Wall Street Journal kérdezte Hailey Biebert arról, hogyan éli meg, hogy kozmetikai márkája, a Rhode már a Sephora polcain is megtalálható – ugyanott, ahol Selena Gomez Rare Beautyja is kapható. A modell először diplomatikusan válaszolt: „Szerintem mindenkinek van helye.” Ezután azonban jött egy olyan mondat, ami beindította a találgatásokat: „Nem érzem versenytársnak azokat, akik nem inspirálnak.”

Selena Gomez és Hailey Bieber újra egymásnak esett

Bár Selena Gomez nevét nem említette, sokan úgy gondolják, hogy a megjegyzés rá vonatkozott. A riporter rákérdezett, nem zavarja-e, hogy a Sephora vásárlói óhatatlanul is összehasonlítják a két márkát – de még mielőtt válaszolhatott volna, Hailey Bieber sajtósa közbelépett, és megkérte, hogy ne mondjon semmit. Justin Bieber felesége később még ennyit tett hozzá: „Zavaró, ha állandóan versenyezned kell valakivel. Én akartam ezt.” Majd így folytatta: „Ha az emberek egyszer kialakítanak rólad egy képet, nagyon nehéz ezen változtatni. Hiába próbálod, sokszor nem rajtad múlik.”

Hailey Bieber képviselői gyorsan reagáltak a pletykákra, és a sajtóval közölték: a modell egyik mondata sem vonatkozott Selena Gomezre. De ekkor már késő volt, a közösségi médiában elindultak a találgatások... pedig egy évvel ezelőtt úgy tűnt, rendeződik köztük a viszony: Selena Gomez nyilvánosan kérte rajongóit, hogy hagyják békén Haileyt, a két nő együtt is fotózkodott egy gálán, és kölcsönösen lájkolták egymás posztjait.