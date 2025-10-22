A Highgrove House parkja őszi színekben pompázik

Forrás: Getty Images

A király titkos menedékei

A birtok legrejtettebb zugaiban apró csodák bújnak meg. A Stumpery nevű árnyas erdős részben áll a nádtetős, tölgyoszlopos faház, amelyet 1988-ban Vilmos és Harry hercegek számára építettek, majd később az unokák kedvéért újítottak fel. Egy másik különleges építmény, a Szentély – 1999-ben épült, természetes anyagokból, Highgrove-i agyagból és árpaszalmából. Ez Károly igazi menedéke, amely elzárva, fák közé rejtve várja, hogy a király visszavonulhasson oda a világ elől.

Török szőnyegkert

A kertben a természet és a művészet tökéletes harmóniában él egymás mellett. A Török szőnyegkert például a király kedvenc török szőnyege ihlette mintázatait és színeit eleveníti meg.

„Miután sok éven át bámultam a Highgrove-i szobámban az egyik kis török ​​szőnyegem mintáit és színeit, úgy gondoltam, mókás lenne ezekkel a mintákkal és színekkel kerti témát létrehozni” − magyarázta döntését Károly.

Rét, veszélyeztetett virágokkal

A Meadow Gatefold nevű vadvirágos rét a Highgrove ház sétánya mellett, rengeteg rovarnak és madárnak, valamint 120 különböző növényfajnak ad otthont. Ugyan Károly szereti a kertépítés művészetét a legaprólékosabban művelni, ennél a rétnél tudatosan szabadon engedi a természet burjánzását, a maga kócosságával együtt. A rétről származó 27 vadon élő növényfaj magjai a norvégiai Spitzbergák Nemzetközi Magbunkerében is megtalálhatóak, hogy garantáltan megmaradjanak az emberiség számára.

A Meadow Gatefold nevű vadvirágos rét rengeteg rovarnak és madárnak, valamint 120 különböző növényfajnak ad otthont

Forrás: Getty Images

A rekordnagyságú növényekre különösen büszke az uralkodó

A valaha feljegyzett legmagasabb Sarkantyúfű virág 3 méter magas volt, és a kanadai Albertában nőtt ki 2017-ben. Azonban Károly király kertjében, a Napórakert tavánál, kihívóra talált egy 2,8 méter magas virág formájában, ami Károly egyik büszkesége.

A fenntarthatóság mint királyi ügy

Károly király már jóval azelőtt a környezetvédelem élharcosa volt, hogy ez divattá vált volna. A Highgrove minden részletében tükrözi ezt a szemléletet. Az áramot napelemek biztosítják, a konyhai hulladék komposztálóban hasznosul, a szennyvizet gyökérzónás tisztítórendszer kezeli, a fűtést hőszivattyúk és geotermikus rendszerek biztosítják. A világítást energiatakarékos izzók adják, a kertészek pedig kizárólag biopermetezést alkalmaznak – még a kártevőkkel is békés együttélésre törekednek. A Highgrove-méz is igazi különlegesség: a birtokon élő méhek nektárjából készült finomságot korábban a londoni Fortnum & Mason áruházban lehetett kapni, „Cornwall hercegnéjének méze” néven, a bevételt pedig jótékony célokra ajánlották fel.