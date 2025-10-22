Gloucestershire lankái között, a vidéki Anglia békés tájain bújik meg az a különleges hely, amely messze túlmutat egy hagyományos királyi rezidencián. A Highgrove House kertje nemcsak III. Károly király otthona, hanem életfilozófiájának, környezet iránti elkötelezettségének és természet iránti mély szeretetének is élő bizonyítéka. Amikor Károly – még walesi hercegként – 1980-ban megvásárolta az akkor elhanyagolt 18. századi birtokot, kevesen gondolták volna, hogy néhány évtized alatt a hely a fenntartható kertépítés egyik legismertebb példájává válik. Az uralkodó azóta is saját kezűleg gondozza, formálja és újraálmodja birodalmát, amely mára 8,6 hektárnyi ökológiai paradicsommá nőtte ki magát. A vegyszermentes, biogazdálkodási elvek szerint művelt kert több mint ezer növényfajnak ad otthont.
A kert, amit a szeretet teremtett – III. Károly számára élő imádság, istentiszelet
A Highgrove nem pusztán park – III. Károly király számára „élő imádság, istentisztelet”, ahogy egy interjúban fogalmazott. Igazi elvadult állapotból, elhanyagolt legelőkből teremtettek itt ökológiailag fenntartható édenkertet az évtizedek során. Most, negyvenöt évvel később a birtok lenyűgöző, állandóan változó műalkotásnak hat, amelyre évente mintegy 40 000 látogató kíváncsi. Az eredetileg is ott lévő tiszafasort formára nyírták, ezek tövében kakukkfű nő, a házat pedig vadvirágos rétek ölelik körül. Vannak különlegesebb, kísérletezőbb részek is, mint például a viktoriánus hangulatú úgynevezett Fatönkkert, ahol a mohával és páfrányokkal benőtt fatörzscsonkok közt különböző árnyéktűrő virágfajok nyílnak. Amikor Károly walesi hercegként 31 évesen Highgrove-ba érkezett, még kezdő kertész volt, így mentorok sora, kerttervezők, természettudós és művészettörténész is segítette. Ez a közös gondolkodás ma is tetten érhető, a kertészek előállnak a tervekkel, de a király maga dönt, és választja ki a növényeket. Például kedvenc nemesített rózsafajtáit az újonnan telepített rózsakertbe, de nemrég újították fel a király által az 1990-es években megálmodott Kakukkfű sétányt is.
A király titkos menedékei
A birtok legrejtettebb zugaiban apró csodák bújnak meg. A Stumpery nevű árnyas erdős részben áll a nádtetős, tölgyoszlopos faház, amelyet 1988-ban Vilmos és Harry hercegek számára építettek, majd később az unokák kedvéért újítottak fel. Egy másik különleges építmény, a Szentély – 1999-ben épült, természetes anyagokból, Highgrove-i agyagból és árpaszalmából. Ez Károly igazi menedéke, amely elzárva, fák közé rejtve várja, hogy a király visszavonulhasson oda a világ elől.
Török szőnyegkert
A kertben a természet és a művészet tökéletes harmóniában él egymás mellett. A Török szőnyegkert például a király kedvenc török szőnyege ihlette mintázatait és színeit eleveníti meg.
„Miután sok éven át bámultam a Highgrove-i szobámban az egyik kis török szőnyegem mintáit és színeit, úgy gondoltam, mókás lenne ezekkel a mintákkal és színekkel kerti témát létrehozni” − magyarázta döntését Károly.
Rét, veszélyeztetett virágokkal
A Meadow Gatefold nevű vadvirágos rét a Highgrove ház sétánya mellett, rengeteg rovarnak és madárnak, valamint 120 különböző növényfajnak ad otthont. Ugyan Károly szereti a kertépítés művészetét a legaprólékosabban művelni, ennél a rétnél tudatosan szabadon engedi a természet burjánzását, a maga kócosságával együtt. A rétről származó 27 vadon élő növényfaj magjai a norvégiai Spitzbergák Nemzetközi Magbunkerében is megtalálhatóak, hogy garantáltan megmaradjanak az emberiség számára.
A rekordnagyságú növényekre különösen büszke az uralkodó
A valaha feljegyzett legmagasabb Sarkantyúfű virág 3 méter magas volt, és a kanadai Albertában nőtt ki 2017-ben. Azonban Károly király kertjében, a Napórakert tavánál, kihívóra talált egy 2,8 méter magas virág formájában, ami Károly egyik büszkesége.
A fenntarthatóság mint királyi ügy
Károly király már jóval azelőtt a környezetvédelem élharcosa volt, hogy ez divattá vált volna. A Highgrove minden részletében tükrözi ezt a szemléletet. Az áramot napelemek biztosítják, a konyhai hulladék komposztálóban hasznosul, a szennyvizet gyökérzónás tisztítórendszer kezeli, a fűtést hőszivattyúk és geotermikus rendszerek biztosítják. A világítást energiatakarékos izzók adják, a kertészek pedig kizárólag biopermetezést alkalmaznak – még a kártevőkkel is békés együttélésre törekednek. A Highgrove-méz is igazi különlegesség: a birtokon élő méhek nektárjából készült finomságot korábban a londoni Fortnum & Mason áruházban lehetett kapni, „Cornwall hercegnéjének méze” néven, a bevételt pedig jótékony célokra ajánlották fel.
A természet ihlette művészet
A Highgrove varázsa nemcsak a látogatókra, hanem a művészekre is hatással volt. A brit Sanderson textil- és tapétamárka például Károly kertjének motívumaiból merített ihletet, amikor elkészítette új, 108 darabból álló gyűjteményét. A márka a The King’s Foundationnel együttműködve nemcsak a természet szépségét vitte be az otthonokba, hanem a hagyományos brit kézművesség fennmaradását is segítette.
A kert az egész világ számára inspiráció
Ma, több mint negyven évvel az első ültetés után, a Highgrove House kertje nemcsak a király menedéke, hanem az egész világ számára inspiráció. Ahol a múlt és a jövő, a hagyomány és az innováció találkozik, ott a természet maga válik műalkotássá. Károly király szavai talán mindent összefoglalnak: „A Highgrove-i kert valóban a szívemből nőtt ki. Ez a hely a természet és az ember közös munkája – egy ima, amit fűből, virágból és fényből írtunk meg.”