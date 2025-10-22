Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Mint minden királyi felség, a brit király is szereti kerülni a nyilvánosságot szabadidejében. Egy tündérmesébe illő titkos kert, a Highgrove ház kertje jelenti III. Károly számára azt a menedéket, ahol elvonulhat a világ zajától. Szívének kedves parkját maga tervezte, a növények jó részét ő maga ültette, és legfőbb kikapcsolódása a kert gondozása.

Gloucestershire lankái között, a vidéki Anglia békés tájain bújik meg az a különleges hely, amely messze túlmutat egy hagyományos királyi rezidencián. A Highgrove House kertje nemcsak III. Károly király otthona, hanem életfilozófiájának, környezet iránti elkötelezettségének és természet iránti mély szeretetének is élő bizonyítéka.  Amikor Károly – még walesi hercegként – 1980-ban megvásárolta az akkor elhanyagolt 18. századi birtokot, kevesen gondolták volna, hogy néhány évtized alatt a hely a fenntartható kertépítés egyik legismertebb példájává válik. Az uralkodó azóta is saját kezűleg gondozza, formálja és újraálmodja birodalmát, amely mára 8,6 hektárnyi ökológiai paradicsommá nőtte ki magát. A vegyszermentes, biogazdálkodási elvek szerint művelt kert több mint ezer növényfajnak ad otthont.

Károly király az ő álomkertjében TETBURY, ENGLAND - JULY, 2025: (EDITOR'S NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images' editorial policy.) EDITORIAL USE ONLY. NO SALES. NO USE AFTER FRIDAY JANUARY 9, 2026 WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM BUCKINGHAM PALACE. In this handout photo issued on October 8, 2025 by the King's Foundation, King Charles III is photographed in the Arboretum at Highgrove House for the Amazon Documentary on Harmony: A New Way of Looking at Our World, in July, 2025 in Tetbury, England. (Photo by Handout/Millie Pilkington Photography/The King's Foundation via Getty Images)MANDATORY CREDIT REQUIRED. Publications are asked to credit Millie Pilkington Photography/The King's Foundation. The photograph shall not be used after Friday January 9 2026 without permission from Royal Communications. All terms of release must be adhered to. The photograph has been distributed with permission from Royal Communications. The photograph is being made available by way of licence on condition that the photograph shall be solely for news editorial use only, no charge should be made for the supply, release, or publication of the photograph, there shall be no commercial use whatsoever of the photograph - including any use in merchandising, advertising or any other non-editorial use, the image must not be digitally enhanced, cropped, manipulated or modified in any manner or form. NOTE TO EDITORS: This handout photo may only be used in for editorial reporting purposes for the contemporaneous illustration of events, things or the people in the image or facts mentioned in the caption. Reuse of the picture may require further permission from the copyright holder.
Károly király kertje igazi ökoparadicsom
Forrás: Getty Images

A kert, amit a szeretet teremtett – III. Károly számára élő imádság, istentiszelet

A Highgrove nem pusztán park – III. Károly király számára „élő imádság, istentisztelet”, ahogy egy interjúban fogalmazott. Igazi elvadult állapotból, elhanyagolt legelőkből teremtettek itt ökológiailag fenntartható édenkertet az évtizedek során. Most, negyvenöt évvel később a birtok lenyűgöző, állandóan változó műalkotásnak hat, amelyre évente mintegy 40 000 látogató kíváncsi. Az eredetileg is ott lévő tiszafasort formára nyírták, ezek tövében kakukkfű nő, a házat pedig vadvirágos rétek ölelik körül. Vannak különlegesebb, kísérletezőbb részek is, mint például a viktoriánus hangulatú úgynevezett Fatönkkert, ahol a mohával és páfrányokkal benőtt fatörzscsonkok közt különböző árnyéktűrő virágfajok nyílnak. Amikor Károly walesi hercegként 31 évesen Highgrove-ba érkezett, még kezdő kertész volt, így mentorok sora, kerttervezők, természettudós és művészettörténész is segítette. Ez a közös gondolkodás ma is tetten érhető, a kertészek előállnak a tervekkel, de a király maga dönt, és választja ki a növényeket. Például kedvenc nemesített rózsafajtáit az újonnan telepített rózsakertbe, de nemrég újították fel a király által az 1990-es években megálmodott Kakukkfű sétányt is.

A Highgrove House parkja őszi színekben pompázik
A Highgrove House parkja őszi színekben pompázik
Forrás: Getty Images

A király titkos menedékei 

A birtok legrejtettebb zugaiban apró csodák bújnak meg. A Stumpery nevű árnyas erdős részben áll a nádtetős, tölgyoszlopos faház, amelyet 1988-ban Vilmos és Harry hercegek számára építettek, majd később az unokák kedvéért újítottak fel. Egy másik különleges építmény, a Szentély – 1999-ben épült, természetes anyagokból, Highgrove-i agyagból és árpaszalmából. Ez Károly igazi menedéke, amely elzárva, fák közé rejtve várja, hogy a király visszavonulhasson oda a világ elől. 

Török szőnyegkert

A kertben a természet és a művészet tökéletes harmóniában él egymás mellett. A Török szőnyegkert például a király kedvenc török szőnyege ihlette mintázatait és színeit eleveníti meg. 

„Miután sok éven át bámultam a Highgrove-i szobámban az egyik kis török ​​szőnyegem mintáit és színeit, úgy gondoltam, mókás lenne ezekkel a mintákkal és színekkel kerti témát létrehozni” − magyarázta döntését Károly. 

Rét, veszélyeztetett virágokkal

A Meadow Gatefold nevű vadvirágos rét a Highgrove ház sétánya mellett, rengeteg rovarnak és madárnak, valamint 120 különböző növényfajnak ad otthont. Ugyan Károly szereti a kertépítés művészetét a legaprólékosabban művelni, ennél a rétnél tudatosan szabadon engedi a természet burjánzását, a maga kócosságával együtt. A rétről származó 27 vadon élő növényfaj magjai a norvégiai Spitzbergák Nemzetközi Magbunkerében is megtalálhatóak, hogy garantáltan megmaradjanak az emberiség számára. 

Vadvirágos rét a Highgrove ház sétánya mellett
A Meadow Gatefold nevű vadvirágos rét rengeteg rovarnak és madárnak, valamint 120 különböző növényfajnak ad otthont
Forrás: Getty Images

A rekordnagyságú növényekre különösen büszke az uralkodó

A valaha feljegyzett legmagasabb Sarkantyúfű virág 3 méter magas volt, és a kanadai Albertában nőtt ki 2017-ben. Azonban Károly király kertjében, a Napórakert tavánál, kihívóra talált egy 2,8 méter magas virág formájában, ami Károly egyik büszkesége. 

A fenntarthatóság mint királyi ügy

Károly király már jóval azelőtt a környezetvédelem élharcosa volt, hogy ez divattá vált volna. A Highgrove minden részletében tükrözi ezt a szemléletet. Az áramot napelemek biztosítják, a konyhai hulladék komposztálóban hasznosul, a szennyvizet gyökérzónás tisztítórendszer kezeli, a fűtést hőszivattyúk és geotermikus rendszerek biztosítják. A világítást energiatakarékos izzók adják, a kertészek pedig kizárólag biopermetezést alkalmaznak – még a kártevőkkel is békés együttélésre törekednek.  A Highgrove-méz is igazi különlegesség: a birtokon élő méhek nektárjából készült finomságot korábban a londoni Fortnum & Mason áruházban lehetett kapni, „Cornwall hercegnéjének méze” néven, a bevételt pedig jótékony célokra ajánlották fel. 

TETBURY, UNITED KINGDOM - JULY 14: Prince Charles Weeding His Herb Garden At Highgrove, Gloucestershire. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Károly a 80-as évek óta maga gondozza kertjét, kedvenc időtöltése
Forrás: Getty Images

A természet ihlette művészet 

A Highgrove varázsa nemcsak a látogatókra, hanem a művészekre is hatással volt. A brit Sanderson textil- és tapétamárka például Károly kertjének motívumaiból merített ihletet, amikor elkészítette új, 108 darabból álló gyűjteményét. A márka a The King’s Foundationnel együttműködve nemcsak a természet szépségét vitte be az otthonokba, hanem a hagyományos brit kézművesség fennmaradását is segítette.

A Highgrove kert egy tapétakollekción is szerepel
A Highgrove kert egy tapétakollekción is szerepel
Forrás: Getty Images

A kert az egész világ számára inspiráció

Ma, több mint negyven évvel az első ültetés után, a Highgrove House kertje nemcsak a király menedéke, hanem az egész világ számára inspiráció. Ahol a múlt és a jövő, a hagyomány és az innováció találkozik, ott a természet maga válik műalkotássá. Károly király szavai talán mindent összefoglalnak: „A Highgrove-i kert valóban a szívemből nőtt ki. Ez a hely a természet és az ember közös munkája – egy ima, amit fűből, virágból és fényből írtunk meg.”
 

