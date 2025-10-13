A palota már nem tudja tovább titkolni – Egyre nagyobb a pánik Károly király miatt

Károly király soványabbnak és sápadtabbnak tűnt, mint korábban, a ruhája is bő volt. Egy, a palota belső ügyeit jól ismerő forrás úgy fogalmazott: „Olyan volt, mint egy ember, aki valami sokkal komolyabb dologgal küzd, mint amit a nyilvánosság előtt bevallanak.”
Bár a hivatalos kommunikáció szerint Károly király jól van, és továbbra is ellát könnyebb hivatalos feladatokat, a királyi udvarban dolgozók nem ennyire nyugodtak. „A látványt lehetetlen kozmetikázni” – mondta egy udvaronc, aki szerint a palotában komoly aggodalommal figyelik a királyt.
Károly királynál még 2024 elején diagnosztizáltak rákot, és bár a betegség konkrét típusát nem hozták nyilvánosságra, az biztos, hogy azóta is ovosi felügyelet alatt áll. Nyilvános szerepléseit hónapokra lemondta, és csak áprilisban tért vissza hivatalos feladataihoz. A palota közleménye szerint kezelése még karácsony előtt is tartott.
A brit sajtóban egyre többen vetik fel, hogy a király állapota valójában sokkal komolyabb, mint amit a nyilvánosság felé kommunikálnak. Egy palotai forrás azt is elárulta: a háttérben már folyik Vilmos herceg felkészítése, hogy bármikor átvehesse a trónt, ha úgy alakulna.
A brit közvélemény aggódva figyeli az uralkodót, és bár a hivatalos közlések továbbra is megnyugtatóak, egyre többen érzik úgy: a palota nem mond el mindent.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.