A palota már nem tudja tovább titkolni – Egyre nagyobb a pánik Károly király miatt

Horváth Angéla
2025.10.13.
III. Károly király legutóbbi nyilvános szereplése újra felerősítette azokat a pletykákat, amelyek már hónapok óta keringenek: az uralkodó egészségi állapota rosszabb, mint amit a Buckingham-palota elismer. A 76 éves király a COP30 londoni klímacsúcson jelent meg fiával, Vilmos herceggel, az ott készült fotók árulkodóak.

Károly király soványabbnak és sápadtabbnak tűnt, mint korábban, a ruhája is bő volt. Egy, a palota belső ügyeit jól ismerő forrás úgy fogalmazott: „Olyan volt, mint egy ember, aki valami sokkal komolyabb dologgal küzd, mint amit a nyilvánosság előtt bevallanak.”

Vilmos herceg és III. Károly király a COP30 londoni klímacsúcson.
Vilmos herceg és III. Károly király a COP30 londoni klímacsúcson. 
Forrás: Getty Images

Károly király rosszabbul lehet, mint az a palota bevallja

Bár a hivatalos kommunikáció szerint Károly király jól van, és továbbra is ellát könnyebb hivatalos feladatokat, a királyi udvarban dolgozók nem ennyire nyugodtak. „A látványt lehetetlen kozmetikázni” – mondta egy udvaronc, aki szerint a palotában komoly aggodalommal figyelik a királyt.

Károly királynál még 2024 elején diagnosztizáltak rákot, és bár a betegség konkrét típusát nem hozták nyilvánosságra, az biztos, hogy azóta is ovosi felügyelet alatt áll. Nyilvános szerepléseit hónapokra lemondta, és csak áprilisban tért vissza hivatalos feladataihoz. A palota közleménye szerint kezelése még karácsony előtt is tartott.

A brit sajtóban egyre többen vetik fel, hogy a király állapota valójában sokkal komolyabb, mint amit a nyilvánosság felé kommunikálnak. Egy palotai forrás azt is elárulta: a háttérben már folyik Vilmos herceg felkészítése, hogy bármikor átvehesse a trónt, ha úgy alakulna.

A brit közvélemény aggódva figyeli az uralkodót, és bár a hivatalos közlések továbbra is megnyugtatóak, egyre többen érzik úgy: a palota nem mond el mindent.

 

