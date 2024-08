Károly király kilakoltatja testvérét - András herceg védelmének vége

András herceg addig maradhat a Royal Lodge birtokon, amíg a hercegné kemoterápiás kezelésben részesül - jelentette ki egy évvel ezelőtt Károly király, akinek komoly tervei vannak a kastéllyal, ha testvére végre hajlandó lesz kiköltözni. Most úgy tűnik, hogy ez ősszel következik be, Károly már el is bocsátotta a birtok tízfős biztonsági csapatát. Úgy tudni a hétvégén III. Károly és András herceg is a skóciai Balmoral birtokon szállnak meg, és megpróbálnak közös nevezőre jutni.

András herceg és exe, Sarah Ferguson évekig éltek együtt a Lodbe-ban

Nem újkeletű a probléma: András herceg nem maradhat

Egy évvel ezelőtt robbant a hír, miszerint III. Károly király akarata szerint Andrásnak és családjának el kell hagynia a Royal Lodge birtokot. A herceg azonban nem hajlandó elhagyni a házat, ameddig a bérleti szerződése le nem jár. Ez 55 év múlva esedékes - árulta el korábban egy családi barát. Az informátor hozzátette, András senkivel sem akar hajlandó erről tárgyalni, ez volt a családjának otthona az elmúlt húsz évben, itt akar maradni.

Eddig lehetett húzni-halasztani a költözést

A palota egyik bennfentese tegnap a The Sunnak azt mondta: "Mindenki azt gondolja, hogy ez azt jelenti, hogy a hercegnek és a családjának el kell hagynia a királyi birtokot. Mi más oka lenne, hogy megfosztották őket a védelemtől. Az őrségnek október végén jár le a szerződése, és kicsiz az esély, hogy másokat vesznek fel a helyükre" - nyilatkozta

Frogmore Cottage-t ajánlották fel nekik, de abból nem kérnek

Az év elején a Sun arról írt, hogy Andrásnak felajánlották Harry herceg és Meghan Markle korábbi házát, a Frogmore Cottage-t, de ő visszautasította a hercegi pár otthagyott lakhelyét.

András a király testvére, de soha nem tér visszaa közfeladataihoz

A palotai források mindig is ragaszkodtak ahhoz, hogy András „maradjon a király testvére”, és szívesen látják a családi eseményeken, de soha nem térhet vissza közfeladataihoz. Ennek oka, hogy III. Károly öccse is belekeveredett az évekkel ezelőtt kirobbant pedofilbotrányba. A pletykák szerint ugyanis András herceg is részt vett Jeffrey Epstein, a szexuális bűnözőként elhíresült amerikai üzletember orgiáin. András herceg akkor került a reflektorfénybe, amikor az ominózus szexpartik egyik áldozata, bizonyos Virginia Giuffre megvádolta a királyi család tagját, hogy megerőszakolta. A nő bíróság elé vitte az ügyet, ám végül sikerült peren kívül megegyezniük, így szép csendben elült volna a botrány, ha a pedofilvádak nem ütöttek volna bélyeget Andráson.