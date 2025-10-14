Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd Helén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Sosem fog teljesülni Katalin hercegné gyerekkori álma? Váratlan helyről kapott visszautasítást a hercegné

királyi család gyerekkori álom Katalin hercegné Vilmos herceg
Komáromi Bence
2025.10.14.
Katalin hercegné furcsa kéréssel fordult a brit tűzoltósághoz: A királyi család legnépszerűbb tagja azt szerette volna elérni, hogy a lánglovagok segítsenek neki teljesíteni egy tételt a bakancslistájáról. A tűzoltóknak azonban sajnálatos módon nemet kellett mondaniuk Katalin hercegné kérésére.

Vilmos herceg és felesége Katalin hercegné kedden Észak-Írországba látogatott, ahol közösen adtak át egy felújított tűzoltóállomást és egy különleges gyakorlópályát a helyi lánglovagoknak. Az esemény apropóján az észak-ír tűzoltók ünnepélyes díszkíséretben részesítették a walesi hercegi párt, és még a szolgálati autójukra is felültették őket. Ekkor hangzott el Katalin hercegné szájából egy furcsa kérés a tűzoltóparancsnok felé.

Visszautasították Katalin hercegné titkos kívánságát
Visszautasították Katalin hercegné titkos kívánságát 
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné gyerekkora óta arra vágyott, hogy szirénázhasson egy tűzoltóautóval

Aidan Jennings tűzoltó- és mentőparancsnok vezette körbe Vilmost és Katalint az új cookstown-i központjukban, ezután pedig személyesen ő vitte át egy tűzoltóautó fedélzetén a walesi hercegi párt a szomszédos megyében található gyakorlópályára. Az egyenruhás így emlékezett vissza a Katalinnal való beszélgetésére:

A walesi hercegné azzal viccelődött nekem, hogy gyerekkora óta arra vágyik, hogy teljes sebességgel, szirénázva hajthasson végig a városon egy tűzoltóautóban ülve. Katalin hercegné megkérdezte tőlünk, hogy esetleg bekapcsolhatja-e a szirénákat, de a sofőrjeink a szigorú szabályok értelmében visszautasították a kérését. Nem vette zokon a hercegné, hogy nem szirénázhatott, de utána azért megérdeklődte, hogy esetleg a férje vezetheti-e a gépjárművet. Sajálatos módon ezt sem engedhettük meg nekik

 - árulta el a Mirrornak Aidan Jennings. A mentőstiszt szerint Katalinék rendkívül jókedélyűek voltak, és a viccelődés után továbbra is boldogan és izgatottan tekintették meg a létesítményeiket.

Vilmos herceg és Katalin hercegné személyzet nélkül költöznek a Forest Lodge-ba: jó okuk van erre

A walesi hercegi pár a palota falain belül is hétköznapi életet él: év végétől a Windsor Great Parkban álló, nyolc hálószobás Forest Lodge lesz az otthonuk, ám továbbra sem igényelnke 24 órás személyzetet. A döntést a gyerekei érdekében hozták meg.

Te sem akarnád, hogy Katalin hercegné költözzön a szomszédodba: most épp a kutyagazdik szívét törte össze

A walesi házaspár még karácsony előtt szeretné elfoglalni az új otthonát Forest Lodge-ban.

Katalin hercegné elszólta magát: kiderült milyen hivatást választott magának Lajos herceg

Katalin hercegné kisfia még csak 7 éves, de már konkrét elképzelései vannak arról, hogy milyen munkát szeretne végezni felnőttkorában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu