Sosem fog teljesülni Katalin hercegné gyerekkori álma? Váratlan helyről kapott visszautasítást a hercegné

Vilmos herceg és felesége Katalin hercegné kedden Észak-Írországba látogatott, ahol közösen adtak át egy felújított tűzoltóállomást és egy különleges gyakorlópályát a helyi lánglovagoknak. Az esemény apropóján az észak-ír tűzoltók ünnepélyes díszkíséretben részesítették a walesi hercegi párt, és még a szolgálati autójukra is felültették őket. Ekkor hangzott el Katalin hercegné szájából egy furcsa kérés a tűzoltóparancsnok felé.

Visszautasították Katalin hercegné titkos kívánságát

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné gyerekkora óta arra vágyott, hogy szirénázhasson egy tűzoltóautóval

Aidan Jennings tűzoltó- és mentőparancsnok vezette körbe Vilmost és Katalint az új cookstown-i központjukban, ezután pedig személyesen ő vitte át egy tűzoltóautó fedélzetén a walesi hercegi párt a szomszédos megyében található gyakorlópályára. Az egyenruhás így emlékezett vissza a Katalinnal való beszélgetésére:

A walesi hercegné azzal viccelődött nekem, hogy gyerekkora óta arra vágyik, hogy teljes sebességgel, szirénázva hajthasson végig a városon egy tűzoltóautóban ülve. Katalin hercegné megkérdezte tőlünk, hogy esetleg bekapcsolhatja-e a szirénákat, de a sofőrjeink a szigorú szabályok értelmében visszautasították a kérését. Nem vette zokon a hercegné, hogy nem szirénázhatott, de utána azért megérdeklődte, hogy esetleg a férje vezetheti-e a gépjárművet. Sajálatos módon ezt sem engedhettük meg nekik

- árulta el a Mirrornak Aidan Jennings. A mentőstiszt szerint Katalinék rendkívül jókedélyűek voltak, és a viccelődés után továbbra is boldogan és izgatottan tekintették meg a létesítményeiket.