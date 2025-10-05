Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Te sem akarnád, hogy Katalin hercegné költözzön a szomszédodba: most épp a kutyagazdik szívét törte össze

királyi család Katalin hercegné Vilmos herceg költözés
Komáromi Bence
2025.10.05.
A walesi házaspár még karácsony előtt szeretné elfoglalni az új otthonát Forest Lodge-ban. Leendő szomszédjaik azonban már most idegesek Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése miatt, mert az érkezésük hatására fenekestül felfordult a nyugodt kertvárosi életük.

Első hallásra még akár szimpatikusnak is tűnhet a gondolat, hogy az utcádba költözik Katalin hercegné és családja. Az ugyanis biztos, hogy kevés ember mondhatja csak el magáról, hogy rálát a trónörökös és felesége új otthonára. Emellett, ha Vilmos herceg a szomszédod, akkor valós esélyed van rá, hogy néhanapján egy közös szelfire is elcsípheted őt. 20 év múlva a munkahelyeden flexelhetnél vele, hogy van egy közös fotód a királlyal. Jól hangzik nem igaz? A valóság azonban az, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése miatt az új szomszédaik élete fenekestül felfordul és eltűnik a korábbi békés környék hangulata, helyette új szabályok lépnek érvénybe, amiknek senki nem örül.

Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése felborította a Forest Lodge közelében lakók életét
A királyi család azt tervezi, hogy még idén decemberig befejeződnek a felújítási munkálatok a windsori Forest Lodge-ban, és Vilmosék már a karácsonyi elvonulás előtt szeretnének beköltözni a gyerekeikkel az új otthonukba. A lakóhelyváltás miatt azonban rengeteg változást kellett eszközölnie a Belügyminisztériumnak a környéken. A teljesség igénye nélkül:

  • Két környéken élő családot is kilakoltattak, hogy védjék a hercegi pár magánszféráját.
  • Magas kerítést húztak fel a birtok köré, és kamerákkal és biztonsági személyzettel védik a házat körbevevő parkot.
  • Megváltoztatták a forgalmi szabályokat a könnyebb közlekedés érdekében, és korlátozták, hogy a házhoz vezető utat ki használhatja, és ki nem.
  • Megkezdték a ház teljeskörű felújítását, ami hangos és feszített tempójú munkát eredményezett a rövid határidő miatt.
  • A ház mellett található Windsor Great Parknak pedig elkezdték zárni a kapuit, ezzel pedig jelentősen korlátozták a környéken élők hozzáférését a a közterülethez.

Ezzel azonban még nem ért véget a helyiek tortúrája.

Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése miatt a kutyagazdikat kitiltották a korábbi kedvenc helyükről

Most a VanityFair szúrta ki, hogy újabb szabálymódosítást vezettek be azért, hogy a walesi házaspár védelme biztosítva legyen: a lap információi szerint szeptember 28-án a Belügyminisztérium törvénybe foglalta, hogy civilek nem használhatják a park Cranbourne-kapuját, ezen kívül az átmenő forgalmat teljesen megtiltották a parkban. Ha még ez sem lenne elég, a közpark jelentős részét elzárták az emberek elől és magánterületté nyilvánították. 

A lap forrásai szerint naponta több ezer kutyagazdi járt a parkba a kedvencével, és hatalmas felháborodást keltett, hogy elvették tőlük játékra alkalmas területük nagy részét, őket pedig egy kerítés és egy kapu másik oldalára száműzték.

 

