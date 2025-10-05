Te sem akarnád, hogy Katalin hercegné költözzön a szomszédodba: most épp a kutyagazdik szívét törte össze

Első hallásra még akár szimpatikusnak is tűnhet a gondolat, hogy az utcádba költözik Katalin hercegné és családja. Az ugyanis biztos, hogy kevés ember mondhatja csak el magáról, hogy rálát a trónörökös és felesége új otthonára. Emellett, ha Vilmos herceg a szomszédod, akkor valós esélyed van rá, hogy néhanapján egy közös szelfire is elcsípheted őt. 20 év múlva a munkahelyeden flexelhetnél vele, hogy van egy közös fotód a királlyal. Jól hangzik nem igaz? A valóság azonban az, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése miatt az új szomszédaik élete fenekestül felfordul és eltűnik a korábbi békés környék hangulata, helyette új szabályok lépnek érvénybe, amiknek senki nem örül.
A királyi család azt tervezi, hogy még idén decemberig befejeződnek a felújítási munkálatok a windsori Forest Lodge-ban, és Vilmosék már a karácsonyi elvonulás előtt szeretnének beköltözni a gyerekeikkel az új otthonukba. A lakóhelyváltás miatt azonban rengeteg változást kellett eszközölnie a Belügyminisztériumnak a környéken. A teljesség igénye nélkül:
Ezzel azonban még nem ért véget a helyiek tortúrája.
Most a VanityFair szúrta ki, hogy újabb szabálymódosítást vezettek be azért, hogy a walesi házaspár védelme biztosítva legyen: a lap információi szerint szeptember 28-án a Belügyminisztérium törvénybe foglalta, hogy civilek nem használhatják a park Cranbourne-kapuját, ezen kívül az átmenő forgalmat teljesen megtiltották a parkban. Ha még ez sem lenne elég, a közpark jelentős részét elzárták az emberek elől és magánterületté nyilvánították.
A lap forrásai szerint naponta több ezer kutyagazdi járt a parkba a kedvencével, és hatalmas felháborodást keltett, hogy elvették tőlük játékra alkalmas területük nagy részét, őket pedig egy kerítés és egy kapu másik oldalára száműzték.
