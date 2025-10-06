Kiderült Katalin hercegné legédesebb szépségtitka

Katalin hercegnét nem csak a palotai lét varázsolja mindig üdévé és ragyogóvá. Van egy édes kis titka, ami igazián megemeli a cukorfaktort! Mutatjuk, mi az!

Katalin hercegné tiarában

Forrás: Getty Images Europe

Mogyorókrém-pakolás: tényleg ettől ragyog Katalin hercegné?

Ha van valaki, aki mindig hibátlanul néz ki, az Katalin hercegné. Igaz, a legutóbbi hajszínválasztása miatt kapott hideget-meleget – a „blondish” árnyalat nem mindenki kedvence –, de az arcáról alig találni kritikus hangot. És hogy hogyan tartja magát ilyen formában? Nos, ha hinni lehet a pletykáknak, a titka nem más, mint egy üveg mogyorókrém.

Igen, jól olvastad: mogyorókrém-pakolást használ.

A sztori szerint a hercegné – még Kate Middletonként – állítólag egy olyan beauty trükkhöz nyúlt a nagy nap előtt, amit más talán inkább egy vasárnapi reggelinél kanalazna.

A mogyorókrémes pakolás lényege, hogy a kakaó és a mogyoró kombinációja tele van antioxidánsokkal, E-vitaminnal és zsírsavakkal, amelyek hidratálják és felfrissítik a bőrt.

Mit mondanak a szakértők?

A bőrgyógyászok szerint a mogyorókrém tényleg tartalmazhat jótékony összetevőket, de nem biztos, hogy arcbőrre kenve is ugyanazt a hatást éri el, mint egy tápanyagban gazdag krém. Sőt, a magas cukortartalom inkább gyulladást okozhat, mint ragyogást.

Magyarán: jól hangzik, de ha biztosra akarsz menni, inkább válassz professzionális maszkot, ne a reggeli kenyered kísérőjét.

Egy amerikai bőrgyógyász így fogalmazott: „Bár a kakaó tele van antioxidánssal, a cukor és a tejpor kevésbé barátja a bőrnek. A mogyorókrém inkább comfort food, mint skincare.”

De azért ki tudna ellenállni a gondolatnak, hogy hercegnői ragyogást egy kanál édességből nyerjünk?

Hercegné és a szépségtitkok

Katalin szépségrutinja mindig közbeszéd tárgya. Hol azon megy a vita hogy, vajon botoxot használ-e (ő persze határozottan tagadja), hol pedig azon, milyen sminktermékeket nem hordhat a királyi protokoll miatt – például a feltűnő, túl harsány rúzsok tiltólistán vannak.

A bőrápolása viszont rendre nagyot megy. A hidratálásban és természetes fényű bőrképben verhetetlennek tartják.

Hercegnői inspiráció otthonra

Az internet népe persze már rég kipróbálta a trükköt. TikTokon számos videó kering arról, ahogy fiatalok és kevésbé fiatalok mogyorókrémmel kenegetik az arcukat, majd mutatják a „ragyogó végeredményt”. Az igazság az, hogy a bőröd valószínűleg jobban örülne egy kifejezetten antioxidánsokkal és hidratálókkal dúsított maszknak.