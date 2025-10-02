Katalin hercegné elszólta magát: kiderült milyen hivatást választott magának Lajos herceg

A királyi család legifjabb tagja évek óta élvezi a reflektorfényt. Lajos herceg bármit tesz, bármilyen grimaszt vág, biztos, hogy másnap a címlapokon látja viszont magát. Ez nem véletlen Vilmos herceg és Katalin hercegné kisfia egy igazi kis gézengúz, aki izgalmat, és gyermeki ártatlanságot hoz a királyi családba. Most pedig nem mindennapi dolog derült ki az ifjú hercegről: az édesanyja elárulta, hogy Lajos a szabad ideje nagy részét repülőgép-szimulátorokban tölti, és azt tervezi, hogy felnőttkorában vadászgéppilóta lesz.

Katalin hercegné kisfia Lajos herceg felhagyna a családi szokásokkal és inkább polgári hivatást választana magának legszívesebben

Forrás: WireImage

Katalin hercegné kisfia az apjához Vilmos herceghez hasonlóan a repülőgépek szerelmese

A DailyMail szúrta ki, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné legkisebb gyermeke vadászgéppilóta szeretne lenni felnőttkorában. A különleges szakmaválasztás azután derült ki, hogy Katalin hercegné meglátogatta a lincolnshire-i légibázist, amelynek ő a tiszteletbeli parancsnoka. Itt ugyanis a hercegné elárulta, hogy a férje és a kisfia is rajong a repülőgépekért.

A legkisebb fiam Lajos imád repülni, és gyakran szimulátorozik is az apjával. Most pedig azt tervezi, hogy idősebb korában vadászgéppilótává szeretne válni. Megfogom neki mondani, hogy ehhez 8 év tanulásra, és kőkemény munkára van szüksége.

- mondta el nevetve a hercegné. Úgy látszik, hogy a repülés iránti szeretet öröklődött Katalin hercegné családtagjai között.