Bonyolódik a történet - Kiderült, a Keith Urbannel hírbe hozott Maggie nem is szingli

szerelem párkapcsolat Nicole Kidman Keith Urban pletyka
Az beszélik, a zenész már olyannyira túllépett a házasságán, hogy koncertzenekara gitárosával, a fiatal Maggie Baugh-gal randizik. Ám a pletykák felröppenésével egy időben az is kiderült, a lánynak van barátja, így lehet, Keith Urban hoppon marad, vagy eleve soha semmi közük nem volt egymáshoz.

Miközben Keith Urban és Nicole Kidman házasságának felbomlása a hét híre, ezzel együtt találgatások indultak el.  Egy koncertvideó irányította rá a figyelmet Maggie Baugh-ra, és arra, hogy a zenésznek ő lehet az új szerelme. A 25 éves lányról mindeközben romantikus fotók kerültek elő, amelyeken egy kaliforniai világítástervezővel, Cameron Coleyval látható.

Maggie Baugh Keith Urban koncertzenekarának a tagja
Maggie Baugh Keith Urban koncertzenekarának a tagja
Forrás: Getty Images North America

Keith Urban állítólagos szerelme, Maggie Baugh párkapcsolatban él? 

A Daily Mail tette közzé azokat a fotókat és a bejegyzéseket, amelyeken Maggie Baugh és Cameron Coley közös vacsorákon és csókolózva pózolnak. Coley a március 7-én közzétett fotókhoz azt írta: „1 év, szerelmem. Tovább, egy életen át.” A lap információi szerint a pár Baugh decemberi Grand Ole Opry-debütálását is együtt ünnepelte, a képen egy borosüveget tartanak a kezükben, amelyen ez a felirat állt: „Opry Invite 2024.12.16.”

Lehet, hogy szakítottak?

Úgy tudni, Baugh nemrég költözött, jelenleg Nashville egyik golfpályája mellett talált ingatlant. Baugh állítólag nemrég költözött be ide, miután elhagyta korábbi, Coleyval közös nyugat-nashville-i lakását. Az új bérlő a lapnak úgy nyilatkozott, hogy Baugh „az év elejéig” még Coleyval élt ott. Maggie új szomszédai a lapnak azt mondták: „Néhány hónapja költözött be.” Mások arról számoltak be, hogy embereket láttak jönni-menni, illetve egy furgont és utánfutót, amelyek hangszereket szállíthattak. Egy szomszéd azt állította, fiatal nőt látott a házban, de nem tudta biztosan, hogy Baugh volt-e az. Coley egyébként továbbra is „lájkolja” Baugh Instagram-posztjait, ám azt, hogy jelenleg mi van köztük, nem tudni. A környéken élők közül senki sem számolt be arról, hogy látta volna Keith Urbant a gitáros otthona környékén. 

 

 

