Máris kiderült, ki Nicole Kidman férjének új szerelme: mutatjuk a 22 évvel fiatalabb énekesnőt

Szeptember 30-án bombaként robbant a hír, hogy Nicole Kidman és Keith Urban válnak. Kiderült, már nyár óta külön élnek és a színésznő hivatalosan is beadta a válókeresetet. Most pedig arról lehet hallani, Urban már tovább is lépett egy countryénekesnővel.
Bár már az elmúlt napokban szárnyra kapott a pletyka, hogy az 57 éves zenésznek új szerelme van, senki nem tudott semmi biztosat az ügyről. Urbanról azonban kiderült, hogy az egyik koncertjén átírta az egyik dalát úgy, hogy gitárosát, a nála 22 évvel fiatalabb Maggie Baugh-t említette meg benne. Ez különösen sokkoló, ugyanis úgy tudni, a 2016-os The Fighter a Nicole Kidmannel közös daluk, és a kapcsolatuk ihlette. Maggie Baugh az Instagram oldalán osztotta megfelvételt a következő szöveggel: „Tényleg ezt mondta?”
A dal átírása miatt felmerült, hogy Keith Urban Maggie Baugh miatt költözött el otthonról, a szóbeszédre Maggie Baugh édesapja, Chuck Baugh is reagált. A férfi úgy véli, Keith és Maggie csak kollégák, de biztosan nem tudja, ez így van-e. „Ez inkább zenész dolog, mintsem randizós” − vélekedik.
Maggie Baugh 25 éves countryzenész, aki 2023-ban ki is adta első albumát Dear Me címmel. A TikTokon is nagy népszerűségnek örvend a Finish the Lick című sorozatával, amelyben improvizációs gitárjátékokat mutat be. Maggie Baugh 2024-ben csatlakozott Keith Urban turnécsapatához, azóta pedig több televíziós műsorban is szerepelt a countryénekes oldalán.
Úgy tudni, Nicole Kidman tett egy kétségbeesett kísérletet arra, hogy helyrehozza házasságát Keith Urbannel, ám a jelek szerint ez már későn történt. A 58 éves Oscar-díjas színésznő átszervezte volna ugyan a munkáit Nashville-be, amikor érezte, hogy baj van, reménykedett benne, hogy helyrehozhatja a dolgokat, de források szerint férje döntése már végleges volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.