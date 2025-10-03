Máris kiderült, ki Nicole Kidman férjének új szerelme: mutatjuk a 22 évvel fiatalabb énekesnőt

Szeptember 30-án bombaként robbant a hír, hogy Nicole Kidman és Keith Urban válnak. Kiderült, már nyár óta külön élnek és a színésznő hivatalosan is beadta a válókeresetet. Most pedig arról lehet hallani, Urban már tovább is lépett egy countryénekesnővel.

Nicole Kidman és Keith Urban válnak

Forrás: Getty Images North America

Nicole Kidman férje Maggie Baugh-nak csapja a szelet

Bár már az elmúlt napokban szárnyra kapott a pletyka, hogy az 57 éves zenésznek új szerelme van, senki nem tudott semmi biztosat az ügyről. Urbanról azonban kiderült, hogy az egyik koncertjén átírta az egyik dalát úgy, hogy gitárosát, a nála 22 évvel fiatalabb Maggie Baugh-t említette meg benne. Ez különösen sokkoló, ugyanis úgy tudni, a 2016-os The Fighter a Nicole Kidmannel közös daluk, és a kapcsolatuk ihlette. Maggie Baugh az Instagram oldalán osztotta megfelvételt a következő szöveggel: „Tényleg ezt mondta?”

Maggie Baugh édesapja megszólalt az ügyben

A dal átírása miatt felmerült, hogy Keith Urban Maggie Baugh miatt költözött el otthonról, a szóbeszédre Maggie Baugh édesapja, Chuck Baugh is reagált. A férfi úgy véli, Keith és Maggie csak kollégák, de biztosan nem tudja, ez így van-e. „Ez inkább zenész dolog, mintsem randizós” − vélekedik.

Maggie Baugh 2024-ben csatlakozott Keith Urban turnécsapatához

Forrás: Getty Images North America

Mit lehet tudni Maggie Baugh-ról? Maggie Baugh 25 éves countryzenész, aki 2023-ban ki is adta első albumát Dear Me címmel. A TikTokon is nagy népszerűségnek örvend a Finish the Lick című sorozatával, amelyben improvizációs gitárjátékokat mutat be. Maggie Baugh 2024-ben csatlakozott Keith Urban turnécsapatához, azóta pedig több televíziós műsorban is szerepelt a countryénekes oldalán.

Maggie Baugh 25 éves countryzenész

Forrás: Getty Images North America

Kidman szerette volna megmenteni a házasságát

Úgy tudni, Nicole Kidman tett egy kétségbeesett kísérletet arra, hogy helyrehozza házasságát Keith Urbannel, ám a jelek szerint ez már későn történt. A 58 éves Oscar-díjas színésznő átszervezte volna ugyan a munkáit Nashville-be, amikor érezte, hogy baj van, reménykedett benne, hogy helyrehozhatja a dolgokat, de források szerint férje döntése már végleges volt.