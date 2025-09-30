19 év után válik Nicole Kidman: mindent megtett a házasságáért, de nem tudta megmenteni

A hírek szerint a 58 éves színésznő és az 57 éves countryénekes már a nyár eleje óta külön élnek. Keith Urban elköltözött közös nashville-i otthonukból, és saját ingatlant vásárolt a városban. Nicole Kidman gondoskodik a két közös gyermekükről, a 17 éves Sunday Rose-ról és a 14 éves Faith Margaretről.

Nicole Kidman válik

Forrás: Getty Images

Nicole Kidman válik: nem tudta megmenteni a házasságát

Egy bennfentes úgy nyilatkozott, Nicole Kidman mindent megtett, hogy megmentse a házasságát, de „néha a kapcsolatok ideje egyszerűen lejár”. Hozzátette: a színésznő addig is igyekszik összetartani a családot, amíg férje turnén van.

Egyelőre nem tudni, hogy a házaspár hivatalosan is válni készül-e, bírósági papírokról egyelőre nincs szó, és a házaspár képviselői sem kommentálták a különválás hírét.

Nicole Kidman és Keith Urban már külön is költöztek

Forrás: Getty Images

Az utóbbi időben többször is felröppentek a hírek, hogy a sztárpár házassága válságban van. Júniusban Keith Urban egy élő Zoom-interjút szakított félbe, amikor arról kérdezték, hogyan viseli, hogy felesége Zac Efronnal forgatott szenvedélyes jeleneteket a Netflix Családi affér című sorozatában. A kérdés után az énekes szó nélkül kilépett a beszélgetésből.

Nicole Kidman és Keith Urban 2005 januárjában találkoztak először a G’Day USA gálán, majd egy évvel később, 2006. június 25-én házasodtak össze. A színésznő korábban Tom Cruise felesége volt 1990 és 2001 között; két gyermeket fogadtak örökbe, Bellát (32) és Connort (30). Nicole Kidman ritkán beszél nyilvánosan idősebb gyermekeiről, akik apjuk nyomdokaiba lépve a Szcientológia Egyházhoz csatlakoztak. Egy 2018-as interjúban azonban így nyilatkozott: „Ők maguk hozhatják meg a döntéseiket. Anyaként az én feladatom, hogy szeressem őket.”