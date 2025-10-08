Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda

Képeken Nicole Kidman milliárdos ingatlanjai: ezeken kell majd osztozkodniuk a válás során

Nagy Kata
2025.10.08.
Most minden a sztárpár válása körül forog, de a hozzáértőket mégis az foglalkoztatja a legjobban, hogy mi lesz a milliárdokat érő ingatlanbirodalmuk sorsa. Nicole Kidmannek és Keith Urbannek nem lesz könnyű dolga a vagyonmegosztásnál.

Nicole Kidmannek nagyjából annyi háza van, ami egy fél falunak lakhatást biztosítana. Vannak, amiket saját maga vásárolt, más ingatlanokat Keith Urbannel közösen vett. A kérdés, ki, mit tudhat majd magáénak a válás után. 

Nicole Kidman és Keith Urban a lányaikkal pózolnak
Nicole Kidman és Keith Urban jó pár ingatlannal büszkélkedhet. 
Forrás: FilmMagic

A válás nem csak Nicole Kidmant, a világot is megrázta

19 év házasság után Keith Urban és Nicole Kidman bejelentette a válását, sokkolta a rajongókat, hiszen mindnyájan azt hittük, hogy a kapcsolatuk egyike azoknak a hollywoodi meséknek, amiken nem fog az idő.  A válás bejelentése óta a színésznő állítólag a Nashville-ben lévő házukba költözött két lányával, a 14 éves Faith Margarettel és a 17 éves Sunday Rose-zal, míg Keith a pletykák szerint új ingatlan vásárolt a városban. 

Nashville, TN - *EXCLUSIVE* What looks like an igloo-shaped sound bath, the kind that features as a treatment in her new wellness-themed drama Nine Perfect Strangers, has appeared at Nicole Kidman and Keith Urban’s US$4.5million Nashville home. The white dome, next to the couple’s tennis court which has an air conditioning unit attached, does not feature in any previous aerial pics. A treehouse for the superstar couple’s daughters Faith Margaret, ten, and Sunday Rose, 13, can also be seen at their main home. The couple’s neighbouring US$3million property, which they also own, is also undergoing extensive renovations, these new pics show. *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 638732606, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: Nicole Kidman
Nicole Kidman nem aprózza el, ha ingatlanokról van szó. Profimedia

Less be a volt sztárpár luxusingatlanjaiba!

Hogy mi lesz a sorsa a lenyűgöző közös ingatlanbirodalmuknak, azt egyelőre még senki sem tudja, de nagy valószínűséggel felosztják majd a válás során. Addig is kukkantsunk be Nicole Kidman és Keith Urban csodás otthonaiba, amelyek felett minden bizonnyal nem lesz egyszerű majd dönteni!.

A Nashville-i otthon

A 3,47 millió dolláros ingatlant tekintette az egykori házaspár az elsődleges otthonának. A két hektáros birtok egy gigantikus főépülettel rendelkezik, amiben 7 hálószoba, 10 fürdő, egy házimozi és egy hatalmas hobbiszoba található. Az udvaron elterül még egy luxus úszómedence és több teniszpálya is. 

EXCLUSIVE: Halloween decorations outside the front door of Nicole Kidman and Keith Urban's Nashv 10,925 square foot "Queen of Northumberland" house with tennis court and pool located just outside Nashville, Tennessee. 16 Oct 2018,Image: 393501454, License: Rights-managed, Restrictions: World Rights, Model Release: no, Pictured: Nicole Kidman and Keith Urban's Nashville Home
A Nashville-i otthon
Forrás:  Profimedia

A Beverly Hills-i otthon

Kidmanék 2005-ben vásárolták meg a 4,7 millió dolláros ingatlant Beverly Hills exkluzív negyedében. A gyönyörű kastélyban 5 hálószoba, négy fürdőszoba, egy hatalmas nappali és egy káprázatos konyha található, az udvaron pedig természetesen az elmaradhatatlan úszómedence. 

02/19/2025 GENERAL VIEW: Nicole Kidman and Keith Urban's Beverly Hills mansion has reportedly been burglarized. The 5 bed, 4.25 bath, 3,977 sq ft home was purchased by the A-list couple in 2008 for $4,795,000. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
A Beverly Hills-i otthon
Forrás:  Profimedia

A New York-i lakás

A házaspár 2010-ben jutott hozzá a 10 millió dolláros luxuslakáshoz Manhattan West Chelsea negyedében. Az ingatlan különlegessége a három hálószoba és a két hatalmas terasz mellett a Sky Garage nevű autólift, ami egészen a 10. emeleti parkolóig felveszi a házaspár járműveit. 

43570, NEW YORK, NEW YORK - August 13, 2010. Oscar winning actress Nicole Kidman and her Grammy award winning husband Keith Urban recently splashed out $10 million for a duplex in the critically acclaimed Annabelle Selldorf designed building at the edge of the heart of the Chelsea Arts District. Kidman and Urban bought a duplex unit that measures 3,248 square feet and includes 3 bedrooms, 3.5 baths, and two city view loggias. The main living spaces are located on the unit's upper floor and include a 20-foot by 22-foot living room with western views over the Hudson River towards New Jersey, and a combination dining room and a gourmet kitchen with folding oiled teak panels that when closed conceal the kitchen equipment. Just beyond the kitchen/dining room, a large study/bedroom with walk-in closet and private bath has Hudson River views to the west and opens to one of the two covered covered loggias that anchor the eastern corners of the duplex . A breezeway with built in storage closets and a powder room links the two loggias and opens into the kitchen as well as to the single car garage in the sky. The lower floor is accessed by a dramatic staircase that descends from the living room down into a double height great room with two walls of floor to ceiling glass with double glass doors that slide open to glass balustrades that obliterate any visual barrier between the interior spaces and the glittering and enviable views. A guest bedroom with en-suite bath sits in the north east corner and the master bedroom includes a wall of closets, dressing area and large windowless bath with teak cabinetry and floors, double sinks sitting on a counter top of imported French glazedlavastone Pyrolave, acid etched mirrors, separate glass enclosed shower, and freestanding honed granite soaking tub. Amenities in the sleek stainless steel and cast gunmetal glazed terra cotta clad tower include a 24/7 attended lobby, key-lock elevators, cold storage for food deliveries, a second floor fitness center with treatment room, Hudson River views, and terraces, and, custom private garages. 14 of the building's 16 apartments, come with a private 300 square foot "En-Suite Sky Garage™", accessed by driving one's luxury automobile into a giant key-lock elevator that lifts the car up to the same level as the the apartment to which it is deeded. Other owners of residences in the state of the art state of the art building include fashion designer Domenico Dolce who recently paid $29.5 million for two duplex penthouse units, interior designer Jamie Drake and real estate agent extraordinaire Leonard Steinberg.,Image: 77773456, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
A New York-i lakás
Forrás: Profimedia

Az ausztrál parasztház 

A színésznő 2008-ban vásárolt egy hatalmas, 110 hektáros farmot a szülőföldjén, Ausztráliában, amit Bunya Hill névre keresztelt el. A Sutton Forest-ben lévő grúz stílusú kúria nagyjából 6 millió dollárt ér és tartalmaz hat hálót, egy könyvtárat és egy billiárdszobát is, emellett pedig az udvaron elterül egy takaros kis vendégház és rengeteg legelő is. 

*EXCLUSIVE* los angeles, CA Inside Nicole Kidman’s $multi-million Australian heritage ranch as shock split with Keith Urban rocks Hollywood” Nicole Kidman’s sprawling 8 bedroom 1878 Georgian estate “Bunya Hill” in Sutton Forest , Australia has been the couple’s country escape for years — but now, with news of her separation from country star Keith Urban, all eyes are on the glamorous property. Bought in 2008 for $6.5 million, the 45-hectare farm features a tennis court , swimming pool , dams , rolling paddocks, heritage verandahs, marble fireplaces, its own chapel and all the charm of a bygone era. Once their love nest, the heritage homestead could soon become the most talked-about divorce asset in the Southern Highlands. From Hollywood to the Highlands — this isn’t just a breakup, it’s a blockbuster real estate story. BACKGRID USA 1 OCTOBER 2025,Image: 1042371694, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: General View
Az ausztrál parasztház 
Forrás: Profimedia

Penthouse Sydneyben

2009-ben négy millió dollárért szerezték meg az ausztrál rezidenciát, amelynek hatalmas üvegablakaiból pompás kilátás nyílik a Sydney Harbour Bridge-re. A 4521 négyzetméteres szerény kis otthonban helyet kapott egy medence, egy gyógyfürdő és egy egész fitneszközpont is. 

*EXCLUSIVE* Sydney, AUSTRALIA As Hollywood reels from the headlines that she has filed for Divorce Nicole Kidman is now flying solo — and her Sydney Harbour empire is jaw-dropping. Inside the posh Latitude building at Milson's Point she now owns almost the top two floors after quietly amassed six apartments snapping up a second penthouse and multiple high-rise pads over the years. Her Sydney spread alone clocks $27.5 million in purchases — and all with a breath taking view of the Sydney's harbour skyline and now front and centre in the divorce drama. BACKGRID USA 1 OCTOBER 2025,Image: 1042366463, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: Nicole Kidman, Keith Urban
Penthouse Sydneyben
Forrás: Profimedia
Forrás: Profimedia

