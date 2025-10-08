Képeken Nicole Kidman milliárdos ingatlanjai: ezeken kell majd osztozkodniuk a válás során

Nicole Kidmannek nagyjából annyi háza van, ami egy fél falunak lakhatást biztosítana. Vannak, amiket saját maga vásárolt, más ingatlanokat Keith Urbannel közösen vett. A kérdés, ki, mit tudhat majd magáénak a válás után.

Nicole Kidman és Keith Urban jó pár ingatlannal büszkélkedhet.

Forrás: FilmMagic

A válás nem csak Nicole Kidmant, a világot is megrázta

19 év házasság után Keith Urban és Nicole Kidman bejelentette a válását, sokkolta a rajongókat, hiszen mindnyájan azt hittük, hogy a kapcsolatuk egyike azoknak a hollywoodi meséknek, amiken nem fog az idő. A válás bejelentése óta a színésznő állítólag a Nashville-ben lévő házukba költözött két lányával, a 14 éves Faith Margarettel és a 17 éves Sunday Rose-zal, míg Keith a pletykák szerint új ingatlan vásárolt a városban.

Nicole Kidman nem aprózza el, ha ingatlanokról van szó. Profimedia

Less be a volt sztárpár luxusingatlanjaiba!

Hogy mi lesz a sorsa a lenyűgöző közös ingatlanbirodalmuknak, azt egyelőre még senki sem tudja, de nagy valószínűséggel felosztják majd a válás során. Addig is kukkantsunk be Nicole Kidman és Keith Urban csodás otthonaiba, amelyek felett minden bizonnyal nem lesz egyszerű majd dönteni!.

A Nashville-i otthon

A 3,47 millió dolláros ingatlant tekintette az egykori házaspár az elsődleges otthonának. A két hektáros birtok egy gigantikus főépülettel rendelkezik, amiben 7 hálószoba, 10 fürdő, egy házimozi és egy hatalmas hobbiszoba található. Az udvaron elterül még egy luxus úszómedence és több teniszpálya is.

Forrás: Profimedia

A Beverly Hills-i otthon

Kidmanék 2005-ben vásárolták meg a 4,7 millió dolláros ingatlant Beverly Hills exkluzív negyedében. A gyönyörű kastélyban 5 hálószoba, négy fürdőszoba, egy hatalmas nappali és egy káprázatos konyha található, az udvaron pedig természetesen az elmaradhatatlan úszómedence.

Forrás: Profimedia

A New York-i lakás

A házaspár 2010-ben jutott hozzá a 10 millió dolláros luxuslakáshoz Manhattan West Chelsea negyedében. Az ingatlan különlegessége a három hálószoba és a két hatalmas terasz mellett a Sky Garage nevű autólift, ami egészen a 10. emeleti parkolóig felveszi a házaspár járműveit.

Forrás: Profimedia

Az ausztrál parasztház

A színésznő 2008-ban vásárolt egy hatalmas, 110 hektáros farmot a szülőföldjén, Ausztráliában, amit Bunya Hill névre keresztelt el. A Sutton Forest-ben lévő grúz stílusú kúria nagyjából 6 millió dollárt ér és tartalmaz hat hálót, egy könyvtárat és egy billiárdszobát is, emellett pedig az udvaron elterül egy takaros kis vendégház és rengeteg legelő is.