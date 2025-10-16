Liam Payne soha nem hallott titkot osztott meg utolsó napjukról: 1 éve hunyt el a One Direction énekese

Liam Payne, a 31 éves világsztár egy évvel ezelőtt tragikus körülmények között halt meg Buenos Airesben. Az énekes halálhíre rajongók milliónyinak törte össze a szívét. Szomorú szívvel emlékezünk vissza, hogy milyen csodálatos élményeket szerzett nekünk.

A One Direction, Liam Payne énekessel évekig az egyik legnépszerűbb fiúbanda volt.

Egy éve hunyt el Liam Payne, aki korunk egyik legnépszerűbb tiniikonja volt

A One Direction születése

Liam James Payne a 2008-as The X Factor című brit tehetségkutató műsorban énekelt először közönség előtt, ám sajnos nem nyerte el a zsűri tetszését. Liam nem adta fel, és később, 2010-ben is megmérettette magát a versenyben. Ekkor a zsűri megmentette őt a kieséstől azzal, hogy összerakta négy másik versenyzővel. Liam Payn, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan és Zayn Malik megalapította a One Direction nevű fiúbandát, ami világhírű lett. Lányok milliói rajongtak értük: fanfiction-oldalakat indítottak, az összes ajándéktárgyat felvásárolták, a spórolt pénzüket pedig koncertjegyekre költötték.

Öt év alatt négy listavezető albumot adtak ki, és összesen 70 millió lemezt adtak el világszerte. Számos koncertturnét is szerveztek, ahol elképesztő show-val kápráztatták el a rajongóikat.

Saját út

Később kivált a One Directon bandából és egyedül folytatta a karrierjét. 2017-ben kiadta a Strip That Downt, ami a debütáló albumának a kislemeze volt, majd nem sokkal rá, 2019-ben megjelent az első albuma az LP1. A siker várható volt: 18 millió kislemezt adott el és több, mint 3,9 milliárdan hallgatták őt a zenei streamingoldalakon.

Liam Payne az összes fellépése közben elkápráztatta a rajongóit.

Liam Payne halála

A sztár a barátnőjével, Kate Cassidyvel ment nyaralni Buenos Airesbe, de az énekes tovább maradt a városban, mint a barátnője. Liam 2024. október 16-án (a helyi idő szerint 5 órakor) kiesett az ablakon a harmadik emeletről, és komoly sérüléseket szenvedett.

A hivatalos közlemény szerint nem öngyilkosság volt, mivel a fiatal eszméletlen állapotban esett le az erkélyről 13-14 méteres magasságból.

A szemtanúk szerint már halála előtt pár órával is furcsán viselkedett, ami a szállodaigazgatónak is feltűnt, így felhívta a hatóságokat, hogy bejelentse: az énekes részeg, rongálja a szobáját és fél, hogy kárt tesz magában. Az ügyben eljárás indult, melyben vádat emeltek Liam barátja, a szállodaigazgató és az egyik alkalmazott ellen, de végül ezeket ejtette a rendőrség. Ezzel szemben két másik férfit továbbra is azzal gyanúsítanak, hogy Liamet drogokkal látták el. Hiszen a toxikológiai jelentés kokaint, alkoholt és egy vényköteles antidepresszánst mutatott ki a fiatal szervezetében, valamint a hotelszobában is gyógyszereket és alkoholt találtak.

Ha bűnösnek találják a két dílert Paizt és Pereyrát, akkor az kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménynek minősül, amiért, akár 15 év börtönbüntetést is kaphatnak.

Liam Payne temetése

A zenészt 2024. november 20-án temették el szűk családi körben Angliában. A temetésen ott voltak a One Directin tagjai, az elhunyt akkori barátnője, Kate Cassidy, és az exe, Cheryl is, akivel 2017-ben született meg fiuk, Bear. A One Direction producere, Simon Cowell a virágdíszek közé bowlingkészletet ábrázoló kompozíciót helyezett, mivel ez volt a kedvenc közös időtöltésük.