Liam Payne soha nem hallott titkot osztott meg utolsó napjukról: 1 éve hunyt el a One Direction énekese

Liam Payne, a 31 éves világsztár egy évvel ezelőtt tragikus körülmények között halt meg Buenos Airesben. Az énekes halálhíre rajongók milliónyinak törte össze a szívét. Szomorú szívvel emlékezünk vissza, hogy milyen csodálatos élményeket szerzett nekünk.
Egy éve hunyt el Liam Payne, aki korunk egyik legnépszerűbb tiniikonja volt
A One Direction születése
Liam James Payne a 2008-as The X Factor című brit tehetségkutató műsorban énekelt először közönség előtt, ám sajnos nem nyerte el a zsűri tetszését. Liam nem adta fel, és később, 2010-ben is megmérettette magát a versenyben. Ekkor a zsűri megmentette őt a kieséstől azzal, hogy összerakta négy másik versenyzővel. Liam Payn, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan és Zayn Malik megalapította a One Direction nevű fiúbandát, ami világhírű lett. Lányok milliói rajongtak értük: fanfiction-oldalakat indítottak, az összes ajándéktárgyat felvásárolták, a spórolt pénzüket pedig koncertjegyekre költötték.
Öt év alatt négy listavezető albumot adtak ki, és összesen 70 millió lemezt adtak el világszerte. Számos koncertturnét is szerveztek, ahol elképesztő show-val kápráztatták el a rajongóikat.
Saját út
Később kivált a One Directon bandából és egyedül folytatta a karrierjét. 2017-ben kiadta a Strip That Downt, ami a debütáló albumának a kislemeze volt, majd nem sokkal rá, 2019-ben megjelent az első albuma az LP1. A siker várható volt: 18 millió kislemezt adott el és több, mint 3,9 milliárdan hallgatták őt a zenei streamingoldalakon.
Liam Payne halála
A sztár a barátnőjével, Kate Cassidyvel ment nyaralni Buenos Airesbe, de az énekes tovább maradt a városban, mint a barátnője. Liam 2024. október 16-án (a helyi idő szerint 5 órakor) kiesett az ablakon a harmadik emeletről, és komoly sérüléseket szenvedett.
A hivatalos közlemény szerint nem öngyilkosság volt, mivel a fiatal eszméletlen állapotban esett le az erkélyről 13-14 méteres magasságból.
A szemtanúk szerint már halála előtt pár órával is furcsán viselkedett, ami a szállodaigazgatónak is feltűnt, így felhívta a hatóságokat, hogy bejelentse: az énekes részeg, rongálja a szobáját és fél, hogy kárt tesz magában. Az ügyben eljárás indult, melyben vádat emeltek Liam barátja, a szállodaigazgató és az egyik alkalmazott ellen, de végül ezeket ejtette a rendőrség. Ezzel szemben két másik férfit továbbra is azzal gyanúsítanak, hogy Liamet drogokkal látták el. Hiszen a toxikológiai jelentés kokaint, alkoholt és egy vényköteles antidepresszánst mutatott ki a fiatal szervezetében, valamint a hotelszobában is gyógyszereket és alkoholt találtak.
Ha bűnösnek találják a két dílert Paizt és Pereyrát, akkor az kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménynek minősül, amiért, akár 15 év börtönbüntetést is kaphatnak.
Liam Payne temetése
A zenészt 2024. november 20-án temették el szűk családi körben Angliában. A temetésen ott voltak a One Directin tagjai, az elhunyt akkori barátnője, Kate Cassidy, és az exe, Cheryl is, akivel 2017-ben született meg fiuk, Bear. A One Direction producere, Simon Cowell a virágdíszek közé bowlingkészletet ábrázoló kompozíciót helyezett, mivel ez volt a kedvenc közös időtöltésük.
A The New York Times szerint Liam hagyatéka egy 32,3 millió dolláros vagyon, viszont mivel nincsen végrendelete, így a hagyatékkezelők nem oszthatják el a vagyont.
Robbie Williams így emlékezett mentoráltjára
Robbie Williams a The X Factor műsora során mentorként segítette a fiatal énekeseket. Liam halálhíre sokként érte, és az Instagram-oldalán bevallotta, hogy 31 évesen ő is küzdött a saját démonjaival. Williams egy közleményben búcsúzott a keze alatt felnőtt hírességtől, melyben arra szólította fel az embereket, hogy legyenek sokkal empatikusabbak a sztárokkal:
A hírességeknek is szükségük van az együttérzésre! Nem tudjuk, mi történik az emberek életében. Milyen fájdalmat élnek át, és mi készteti őket arra, hogy úgy viselkedjenek, ahogy. Mielőtt ítélkeznénk, legyünk kicsit megértőbbek és mielőtt bármit is kiírnál a közösségi médiára, gondold át, hogy »Tényleg szükség van arra, hogy ezt közzétegyem?«
Liam Pain barétnője könnyek között emlékezett meg a tragikus évfodulóról
„Azért akartam elkészíteni ezt a videót, mert szerettem volna kifejezni, mennyire fontos, hogy emlékeztessük szeretteinket arra, mennyire szeretjük őket. Tudom, hogy mindig ezt mondom, de soha nem lehet tudni, mit hoz a holnap” - mondta a videóban Kate, majd könnyek között felidézte az utolsó beszélgetésüket, ami után ő hazatért Buenos Airesből „A kanapén ültem, és elmondtam neki, hogy mennyire fog hiányozni, mennyire szeretem. Őszintén szólva nagyon furcsa visszagondolni rá, mert olyan hosszú, szívből jövő búcsú volt. Rám nézett, és azt mondta: »le fogod késni a repülődet. Úgy viselkedsz, mintha ez lenne az utolsó alkalom, hogy látsz engem.« Pedig akkor nem is sejtettem, hogy valóban ez volt az utolsó alkalom, hogy láttam őt."
