2025. okt. 2., csütörtök Petra

One Direction-rajongók figyelem: újra összeállhat a népszerű fiúbanda

WireImage - Al Pereira
Netflix Harry Styles One Direction Zayn Malik Liam Payne
Gyüre Bernadett
2025.10.02.
Újra összeállhat korunk egyik legnagyobb fiúbandája. A One Direction tagjai egy hivatalos Netflix-dokumentumfilm kedvéért lépnek újra a nyilvánosság elé.

A One direction brit-ír fiúbanda a 2010-es X-Faktorban futottak be és csupán pár év alatt a világ egyik legnagyobb fiúbandájává nőtték ki magukat. 2016-ban, pár hónappal azután, hogy Zayn Malik kilépett a zenekarból, végleg feloszlottak. A rajongók azóta is reménykednek a visszatérésükben, és ugyan már az eredeti formációt soha nem láthatjuk, egy kis szeletet kapunk belőlük.

A Netflix több millió fontot érő dokumentumfilmre szerződtette le a One Directiont
A Netflix több millió fontot érő dokumentumfilmre szerződtette le a One Directiont
Forrás: WireImage

A Netflixre tér vissza a One Direction

A híres fiúbanda, ami több millió tinilány szívét meghódította egy évtizeddel ezelőtt, most újra útnak indul, és készen álln arra, hogy olyan kulisszák mögötti titkokat osszon meg velünk, amelyeket eddig nem tudhattunk. Egyes források szerint a forgatást a napokban el is kezdték, és együtt járják az Egyesült Királyságot és az Államokat, ahol felidézik régi történeteiket. A Netflix hatalmas költségvetést szánt erre az alkotásra, amitől hatalmas sikert várnak a jövőben.

Mindannyian visszatérnek?

A legtöbb rajongót most el kell szomorítanunk, mert sajnos nem fog mindegyik tag részt venni a Netflix-produkcióban. Liam Payne 2024. októberében elhunyt Argentínában, a halála után többször is utaltak arra a tagok, hogy nélküle már soha nem fognak együtt zenélni. Louis Tomlinson és Zayn Malik azonban jelenleg az USA-ban forgatnak együtt, miután majdnem 10 évig nem beszéltek egymással. A két zenész között a viszály akkor alakult ki, amikor Malik kilépett a bandából 2015-ben.

Niall Horan és Harry Styles nagy valószínűséggel nem fognak részt venni a dokumentumfilmben.

PASADENA, CA - SEPTEMBER 11: (EDITORIAL USE ONLY; NO COVERS; NO USE IN ANY MAGAZINE OR OTHER PUBLICATION BASED PREDOMINANTLY ON ONE DIRECTION OR ANY ONE OR MORE MEMBERS OF ONE DIRECTION) Singers Louis Tomlinson (L) and Zayn Malik of One Direction perform onstage during the One Direction" Where We Are" Tour at Rose Bowl on September 11, 2014 in Pasadena, California. (Photo by Jeff Kravitz/OneD/Getty Images)
Louis Tomlinson és Zayn Malik ketten fognak részt venni a dokumentumfilmben
Forrás: Getty Images North America

Miről fog szólni?

Malik és Tomlinson az X-Faktorban töltött közös idejüktől kezdve egészen a banda felbomlásáig mindent el fognak mesélni, amiről úgy vélik, hogy már tudhatja a nagyközönség. Nagy valószínűséggel szó lesz Liam Payne haláláról, és arról is, hogyan alakultak a bandatagok közötti kapcsolatok a felbomlás után.

A One Direction tagjait 2016-os feloszlásuk óta tavaly novemberben, Liam Payne temetésén látták együtt utoljára.

Mit várhatunk a dokumentumfilmtől?

Valószínűleg a két srác mindent elkövet majd azért, hogy a lehető legnosztalgikusabb élményben legyen részünk. Már most biztosak lehetünk benne, hogy könnyfakasztó és nevettető pillanatokból sem lesz hiány. Mi azért még kicsit reménykedünk abban, hogy legalább pár percre feltűnik majd Horan és Styles is. Ti is annyira várjátok már, mint mi?

