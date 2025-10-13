Börtöninterjú a Liam Payne-tragédia egyik vádlottjával: „Gyilkosnak hívnak, megégetnek és megvernek”

A 2024 októberében Buenos Airesben tragikus körülmények között elhunyt Liam Payne ügyében két férfit helyeztek előzetes letartóztatásba. Az egyikük, Braian Paiz, most börtöninterjúban számolt be arról, milyen körülmények között tartják fogva, és hogyan került kapcsolatba a brit énekessel.

Liam Payne a Hotel CasaSur Palermo ablakán zuhant ki és veszette életét

Forrás: Getty Images Europe

A pincér állítja, semmi köze Liam Payne halálához

Paiz elmondta, 15 emberrel osztozik a celláján, rabtársai gyilkosnak nevezik, megégették, megverték és áramütéssel fenyegették. „Csak egy melós srác vagyok, akinek az útja keresztezte egy világsztárét. Ma a szabadságommal fizetek ezért a véletlenért” – jelentette ki a 25 éves férfi, akit akár több mint tíz év börtönbüntetésre is ítélhetnek, ha bűnösnek találják. Az argentin ügyészség szerint Paiz és a 24 éves Ezequiel David Pereyra, a Hotel CasaSur Palermo korábbi alkalmazottja, ahol Liam Payne 2024. október 16-án meghalt, kokaint adtak el az énekesnek. A hatóságok szerint Liam aznap két szexmunkást is felbérelt, és mértéktelenül ivott, mielőtt kizuhant a szálloda 310-es szobájának erkélyéről. Paiz január óta előzetesben van, és Pereyrával együtt azzal vádolják, hogy két alkalommal is kábítószert szolgáltattak a brit sztárnak.

Börtöninterjút adott Braian Paiz

Az argentin pincér börtöninterjúban idézte fel az estét, amikor először találkozott Liam Payne-nel a Puerto Madero negyed Cabana Las Lilas éttermében: „Liam többször is odajött hozzám, mindig azt kérdezve, hol van a mosdó. De igazából csak beszélgetni akart velem. A barátnője előtt kérte el az Instagramomat, hogy majd keresni fog.” A pincér elmondása szerint az énekes ezután egy külön Instagram-fiókon keresztül lépett vele kapcsolatba. „Elkezdtünk beszélgetni egy másik fiókján, amit pont erre a célra hozott létre. Nem voltak követői, semmi. Egy fake-fiók volt. Soha nem használtunk WhatsAppot, csak Instát. A képernyőképek még mindig megvannak” – nyilatkozta Paiz, aki elmondta, október 2-án találkoztak először a Palacio Duhau – Park Hyatt Hotelben, és másfél órán át együtt voltak. „Volt intimitás, de szexuális intimitás nem”– idézi a gyanúsítottat az Express.