Megdöbbentő fordulat Marilyn Monroe halálának ügyében: a színésznő holttestének exhumálását követelik

2025.10.20.
Több mint hat évtizeddel a hollywoodi legenda tragikus halála után a magánnyomozók végre pontot akarnak tenni a rejtélyes ügy végére. Lehet, hogy Marilyn Monroe mégsem lett öngyilkos?

A hivatalos verzió szerint Marilyn Monroe 1962. augusztus 5-én, 36 éves korában hunyt el Los Angeles-i, brentwoodi otthonában. A halottkém jelentése szerint gyógyszer-túladagolás okozta halálát, amelyet „valószínűsíthető öngyilkosságként” minősítettek. Ám a történet már akkoriban is kételyeket ébresztett, és a gyanú azóta sem csillapodott.

Marilyn Monroe halálát máig rejtély övezi.
Marilyn Monroe halála 1962 óta tartja lázban a világot

Sokan úgy vélik, hogy Marilyn Monroe nem önkezével vetett véget életének, hanem meggyilkolták, hogy elhallgattassák. Egyesek szerint azért, mert viszonya volt John F. Kennedy amerikai elnökkel és annak testvérével, Robert Kennedyvel. Magánnyomozók most azt állítják: kulcsfontosságú bizonyítékok tűntek el az eredeti vizsgálat során, és ez új megvilágításba helyezheti az egész ügyet -írja a Radaronline.

Marilyn halála árnyékként lebeg Los Angeles felett, és itt az ideje, hogy végre igazságot szolgáltassunk neki” – mondta Jason Jensen magánnyomozó, aki az exhumálás kezdeményezői között van. „A város és a rajongók is megérdemlik, hogy megtudják az igazságot. Túl régóta maradt ez a történet tisztázatlan.”

A Los Angeles-i halottkém, Thomas Noguchi, aki annak idején Marilyn Monroe boncolását végezte, a mai napig kétségeit hangoztatja a hivatalos következtetésekkel kapcsolatban. Noguchi szerint a legfontosabb bizonyítékok – köztük a színésznő gyomortartalma és egyes szervei – rejtélyes módon eltűntek a vizsgálat során, így lehetetlenné vált pontosan megállapítani, valóban gyógyszer-túladagolás történt-e.

Paul Huebl hollywoodi magánnyomozó szerint ideje, hogy végre lezárják ezt a több mint hat évtizede húzódó ügyet. „Elengedhetetlen, hogy helyrehozzuk ezt a hibát” – mondta. „Rendbe kell tennünk a dolgokat, és meg kell adni Marilynnek azt a békét, amit már régen megérdemelt.”

