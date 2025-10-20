Angelina Jolie hátán ott az egész élete: most először mutatta meg teletetovált hátát a színésznő – FOTÓ

Angelina Jolie ruhája elegáns volt és egyszerű, a mély hátkivágás tette különlegessé. A színésznő visszafogott sminket viselt, hosszú haját egyenesre vasalta. Jolie a Couture című film főszereplője: egy Maxine nevű rendezőt alakít, akit azzal bíznak meg, hogy készítsen egy rövidfilmet a párizsi divathétre. Közben kiderül, hogy mellrákja van – egy történet, amely sok szempontból kísértetiesen hasonlít a színésznő saját életére.

Angelina Jolie Rómában: mindenkit lenyűgözött a háttetoválása

Forrás: Getty Images

Angelina Jolie az elmúlt időszakban többször is beszélt arról, hogy édesanyját és nagymamáját korán elvesztette. A színésznő tíz évvel ezelőtt megelőző céllal eltávolíttatta mindkét mellét, és később a petefészkeit is. A döntésről így nyilatkozott: „Nem mondom, hogy mindenkinek így kell döntenie, de fontos, hogy legyen választási lehetőség. És nem bántam meg.”

Édesanyja, Marcheline Bertrand 2007-ben, 56 évesen halt meg. A színésznő gyakran emlegeti őt, legutóbb a torontói filmfesztiválon idézte fel egyik közös emléküket. „Anyám egyszer vacsora közben azt mondta, hogy mindenki csak a rákjáról kérdezi. De ő ennél sokkal több volt. Szóval ha valakit ismertek, aki nehéz időszakon megy keresztül, kérdezzétek meg őt az élete többi részéről is. Ők teljes emberek.”

Angelina Jolie tetoválásai: csak ritkán mutatja meg őket

Angelina Jolie különleges ruhája jól láttatta a színésznő tetoválásait. Gerince mentén buddhista imák, koordináták, misztikus ábrák és személyes jelentésű szimbólumok sorakoznak. Ezek közül több a kambodzsai hagyományokhoz kötődik, amelyek Angelina Jolie életében és humanitárius munkájában is fontos szerepet játszanak. Minden minta egy emlék, egy döntés vagy egy küldetés lenyomata.