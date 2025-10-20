Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka és kislányuk a lelátóról szurkolt a sztárfocistának - Fotó

Szoboszlai Dominik vasárnap este hazai pályán, Liverpoolban játszott a Manchester United csapatával. A mérkőzést Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig játszották, de a Liverpool kikapott, így zsinórban a negyedik bajnoki mérkőzést veszítették el.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka

Forrás: Instagram

Buzsik Borka kislányával szurkolt Szoboszlai Dominiknak

A magyar válogatott csapatkapitánya és felesége a baba nevéről és a születési idejéről semmit nem árult el, mivel szeretnék megóvni a reflektorfénytől, annyit viszont tudni lehet, hogy Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya augusztus elején született.

Szoboszlai akkor így fogalmazott új szerepéről:

„A születésed a világot jelenti nekem. Köszönöm, szerelmem, hogy az életünkbe hoztad őt!”

A büszke anyuka időnként megörvendezteti a rajongókat egy-egy fotóval, így történt ez most is: Borka egy 24 óráig elérhető Instagram-történetben mutatta meg, hogy szurkoltak a stadionban.