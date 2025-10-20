Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia elvitte a show-t: így tündökölt a Sztárban sztár két ítésze az élő műsorban

Adásról adásra bizonyítják rátermettségüket a Sztárban Sztár All Stars stylistjai és ruhatervezői: Liptai Claudia, Stohl András, Hajós András és Lékai-Kiss Ramóna megjelenése ugyanis hétről hétre trendi, rendhagyó és lélegzetelállító. Így volt a vasárnapi, hetedik élő adás alkalmával is.

A Sztárban Sztár All Stars legújabb adásának divatpillanatai

A Sztárban Sztár All Stars divatpillanatai

A Sztárban Sztár All Stars hetedik adásában is összeöltözött a zsűri: Hajós András és Stohl András szokásukhoz híven, egyszerűbb, letisztult outfitekben voltak. Mindketten mélyzöld, fekete és szürke árnyalatokból készült szetteket viseltek. A divatshowt ezúttal is Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna vitték. Claudia egy kabátszerű ruhát öltött, amit apró kövek díszítettek a hajtókáján és a mandzsettáján is. A nyitott, szinte vállra omló fazont egy vastag övvel bolondították meg, így kihangsúlyozták Claudia remek alakját. A szexi műsorvezető ruháját ezúttal is Kiss Márk tervezte.

Clau Instagram oldalán betekintést engedett abba, mi inspirálta legújabb ruhakölteményét, illetve azt is elárulta, hogyan készült a csodás szettje.

Lékai-Kiss Ramóna egy földig érő, csillogó, kapucnis, leopárdmintás ruhában tündökölt, amit vizes hatású, homlokát teljesen befedő frufruja tett még egyedibbé, igazi 'femme fatale' megjelenést kölcsönözve ezáltal a sztárnak. Rami csodás megjelenését Holdampf Linda stylistnak és Demeter Richárd tervezőnek köszönhette.

