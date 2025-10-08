Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda Koppány

55 éves lett Hollywood legszimpatikusabb jófiúja, Matt Damon

WireImage - Dia Dipasupil
színész Matt Damon születésnap
Nagy Kata
2025.10.08.
A balhés sztárok és megkérdőjelezhető celebek kereszttüzében méltatlanul kevés szó esik Matt Damonról, aki sosem szolgált szaftos pletykákkal, nem keveredett nagy botrányokba, „csupán” a tehetségével került a refelktorfénybe.

Isten éltesse sokáig a csodálatos és végtelenül szimpatikus Matt Damont, aki Hollywood jófiúja, az egyik leghűségesebb barát, és természetesen nagyszerű színész. 

Matt Damon az Oscar-díjával a kezében
Matt Damon 55 éves lett. 
Forrás: Getty Images

Matt Damon 55 éves lett 

A kétszeres Golden Globe- és Oscar-díjas amerikai színészt szinte mindenki ismeri olyan kiváló alakításokról, mint a Good Will Hunting Will Huntingja, vagy a Bourne-rejtély Jason Bourne-je

Pedig a ma 55 éves Matt Damon jóval több, mint egy tehetséges színész: egy földhözragadt, szorgalmas massachussetsi fiú, megbízható barát és elhivatott jótékonykodó.

Minden egyes megnyilvánulásával azt bizonyítja, hogy elképesztően szórakoztató társaság lehet: egy olyan férfi, akinek jó a közelében lenni és akire bármikor lehet számítani.

Legendás barát 

Actor Ben Affleck and actor Matt Damon attend the 55th Annual Golden Globe Awards on January 18, 1998 at Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, California. (Photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images)
Matt Damon és Ben Affleck barátsága legendás. 
Forrás:  Getty Images

Tudtad például, hogy nem csupán legjobb barátok Ben Affleckkel, de rokonok is? Bizony, a színészek tizedunokatestvérek és gyermekkoruk óta legjobb barátok, ugyanis pár háztömbnyire nőttek fel egymástól, a kapcsolatuk pedig a legtöbb hollywoodi házassággal ellentétben kiállta az idő próbáját. 

Elhivatott jótékonykodó

Brad Pitthez és George Clooney-hoz hasonlóan Damon is komoly támogatója a ONE kampánynak, ami az AIDS terjedése és a harmadik világ országaiban lévő szegénység ellen próbálja felvenni a harcot. Emellett többek között Oprah műsorában is felszólalt a fák kivágása és a felesleges papírhasználat ellen, illetve alapítója a H2O Africa Foundationnek, a Running the Sahara expedíció önkéntes szervezetének. 

Megéri a pénzét 

Sep 20, 2004; Los Angeles, CA, USA; GEORGE CLOONEY, MATT DAMON and BRAD PITT star as Danny Ocean, Linus Caldwell and Rusty Ryan in the thrilling action crime comedy 'Ocean's Twelve' directed by Steven Soderbergh. Mandatory Credit: Photo by Warner Bros./ZUMA Press. (©) Copyright 2004 by Courtesy of Warner Bros.
Jótékonykodó hollywoodi szépfiúk. 
Forrás:  Northfoto 

A Forbes 2007-es listáján Matt Damont Hollywood legjövedelmezőbb színészének ítélte meg, állítólag ugyanis minden dollár, amit a szerepeiért kapott, 29 dollár nettó jövedelmet hozott a produkcióknak. Ez azért elég jó kis nyereség, nem?! 

Kitartó színész 

Damon többször is lefogyott egy-egy szerep kedvéért. 
Forrás: arhiv

Damon több szerepe kedvéért is jelentősen átalakult és jó pár alkalommal az egészségét is kockáztatta azért, hogy hitelesen formáljon meg egy-egy karaktert. Az 1996-os A bátrak igazsága című fim kedvéért három hónap alatt több mint 20 kilótól szabadult meg szigorú diétával és napi 20 km futással. A szakértők szerint csoda, hogy a szíve bírta ezt a terhelést és hogy nem lett komolyabb baja. 

