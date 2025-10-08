55 éves lett Hollywood legszimpatikusabb jófiúja, Matt Damon

Isten éltesse sokáig a csodálatos és végtelenül szimpatikus Matt Damont, aki Hollywood jófiúja, az egyik leghűségesebb barát, és természetesen nagyszerű színész.
A kétszeres Golden Globe- és Oscar-díjas amerikai színészt szinte mindenki ismeri olyan kiváló alakításokról, mint a Good Will Hunting Will Huntingja, vagy a Bourne-rejtély Jason Bourne-je.
Pedig a ma 55 éves Matt Damon jóval több, mint egy tehetséges színész: egy földhözragadt, szorgalmas massachussetsi fiú, megbízható barát és elhivatott jótékonykodó.
Minden egyes megnyilvánulásával azt bizonyítja, hogy elképesztően szórakoztató társaság lehet: egy olyan férfi, akinek jó a közelében lenni és akire bármikor lehet számítani.
Tudtad például, hogy nem csupán legjobb barátok Ben Affleckkel, de rokonok is? Bizony, a színészek tizedunokatestvérek és gyermekkoruk óta legjobb barátok, ugyanis pár háztömbnyire nőttek fel egymástól, a kapcsolatuk pedig a legtöbb hollywoodi házassággal ellentétben kiállta az idő próbáját.
Brad Pitthez és George Clooney-hoz hasonlóan Damon is komoly támogatója a ONE kampánynak, ami az AIDS terjedése és a harmadik világ országaiban lévő szegénység ellen próbálja felvenni a harcot. Emellett többek között Oprah műsorában is felszólalt a fák kivágása és a felesleges papírhasználat ellen, illetve alapítója a H2O Africa Foundationnek, a Running the Sahara expedíció önkéntes szervezetének.
A Forbes 2007-es listáján Matt Damont Hollywood legjövedelmezőbb színészének ítélte meg, állítólag ugyanis minden dollár, amit a szerepeiért kapott, 29 dollár nettó jövedelmet hozott a produkcióknak. Ez azért elég jó kis nyereség, nem?!
Damon több szerepe kedvéért is jelentősen átalakult és jó pár alkalommal az egészségét is kockáztatta azért, hogy hitelesen formáljon meg egy-egy karaktert. Az 1996-os A bátrak igazsága című fim kedvéért három hónap alatt több mint 20 kilótól szabadult meg szigorú diétával és napi 20 km futással. A szakértők szerint csoda, hogy a szíve bírta ezt a terhelést és hogy nem lett komolyabb baja.
