2025. okt. 26., vasárnap

Megan Fox és Machine Gun Kelly újra együtt: a közös kisbabájuk hozta össze őket

Machine Gun Kelly Megan Fox
Komáromi Bence
2025.10.26.
Nem semmi hírek érkeztek a tengerentúlról. Ismerőseik szerint egyre több időt tölt együtt Megan Fox és az exe Machine Gun Kelly. A korábbi szerelmesek a gyermekük születése előtt szakítottak, azonban úgy tudni, hogy kisbaba érkezésével újra közel kerültek egymáshoz.

Hidegzuhanyként érte a rajongókat, amikor tavaly decemberben nyilvánosságra került, hogy szakított Machine Gun Kelly és a terhes barátnője Megan Fox. A váratlan szakítás mindössze néhány héttel azután történt, hogy bejelentették, hogy a színésznő várandós az első közös gyermekükkel. Azóta több hírességgel is összeboronálták Megan Foxot, azonban az igazság az, hogy nem randizgatott, csak magára és a márciusban megszületett gyermekére koncentrált az elmúlt hónapokban. Most azonban kiderült, hogy a gyermek apukája is aktív részese a kisbaba életének, a közös gyermeknevelés pedig fellobbantotta a régi lángot a szerelmesek között.

Megan Fox márciusban adott életet Machine Gun Kelly első gyermekének
Forrás: FilmMagic

Megan Fox és Machine Gun Kelly kibékülése tartósnak bizonyult

Megan Fox és Machine Gun Kelly kislánya márciusban látta meg a napvilágot, és az ismerőseik szerint az első perctől kezdve közösen nevelik a kis lurkót. Bár kezdetben felváltva vigyáztak a babára, mostanra olyan jó lett a viszonyuk, hogy sokszor közösen programoznak, és a pletykák szerint újra együtt él a korábbi szerelmespár.

Szinte minden este egy házban alszanak a babával, és úgy viselkednek, mint egy pár. De nem címkézik fel magukat semmivel, csupán élvezik a közösen töltött időt. Nem járnak hivatalosan, de együtt élnek, mint egy család

 - árulta el az egyik barátjuk a PageSIX számára.

