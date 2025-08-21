Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Rossz partner, cápák, kínos izzadás: a sztárvilág legkülönlegesebb első randevúi

2025.08.21.
Te tudtad, hogy milyen különleges helyeken ismerkedtek meg a kedvenc sztárpárjaid? Összeállításunkból kiderül, milyenek az első randik a hírességek világában.

Hiszel az igaz szerelemben? És a különleges első randikban? Ezek a sztárpárok nem a Tinderen húzták jobbra egymást és nem is a könyvtárban esett a fejükre ugyanaz a könyv. Lássuk, hogy miként ismerkedtek meg a kedvenc sztárjaid, és mi volt az első benyomásuk egymásról.

Blake Lively és Ryan Reynolds első randija kínosan indult, de jól sült el
Blake Lively és Ryan Reynolds első randija kínosan indult, de jól sült el
Hihetetlen első randik a sztárvilágban

Csodás színészek, énekesek, a királyi család tagjai, focisták. Nem lehet könnyű elfoglalt, sikeres, az egész világ által istenített emberként ismerkedni. Főleg nem olyan módokon, ahogy ezek a párok tették. Nézzük az öt legaranyosabb, kicsit esetlen, kicsit túl merész, de annál izgalmasabb első randit, amelyek többnyire csak romantikus filmekben történnek meg.

1. Blake Lively és Ryan Reynolds 

A híres színészpáros eleinte csak barátként tekintett egymásra. Ryan szerint egyébként is az a legjobb módja egy kapcsolat kialakulásának, ha az mély barátsággal kezdődik. Egy évvel később dupla randira mentek el... ám nem egymással. Mindketten mással érkeztek a váratlan befejezéssel záruló estére. Ugyanis hamar kiderült, hogy pont a másik partnerrel kellett volna érkezniük. Ryan később így emlékezett vissza
 

Az volt életem legkínosabb randevúja… a legjobb eredménnyel! Izzott köztünk a levegő.

Azon az estén Livelyvel megvolt köztük a kémia, ami azóta is tart. 2012-ben összeházasodtak és négy gyerekük született. 

2. Meghan Markle és Harry herceg

Meghan miután befejezte a Briliáns elmék új évadát, Európába repült szingliként egy barátnős utazásra.  Harry ekkor látott meg róla egy videót barátja telefonján és azonnal találkozni szeretett volna vele. 

2016-ban a SoHóba beszélték meg a találkozót, de Harry fél órát késett, mivel annyira izgult, hogy leizzadt és nem mert bemenni.

Meghannek ebben az időszakban alapszabálya volt, hogy senkire nem vár, de az ifjú herceggel kivételt tett. Harry elmondása szerint már az első találkozáskor „tudta”, hogy egy különleges személyt ismerhetett meg. Kapcsolatuk egyre komolyabbá vált, így a színésznőből hercegné válhatott.

3. Emily Blunt és John Krasinski

A két színész első randija egyáltalán nem volt hétköznapi, mivel a The Office sorozatból ismert John egy lövészklubba vitte jövendőbelijét, amire így emlékezett vissza: 
 

Az első randinkon elhatároztam, hogy igazán beleadok mindent és elviszem őt lőni. Biztos voltam abban, hogy sosem lesz belőle semmi, szóval azt gondoltam, inkább elrontom rögtön, így nem érzem majd rosszul magam.

A beszámolók szerint John szándékosan egy megosztó helyre vitte Emilyt, hogy lássa, hogyan reagál a helyzetre. A színész ugyan igyekezett kemény férfiként viselkedni, de már az első lövésnél bepánikolt. Mindez azonban nem állt közéjük: ma már házasok, és két kislány szülei.

4. David Beckham és Victoria Beckham 

A volt focista elmondása szerint a tévében pillantotta meg szerelmét, aki a Spice Girls lánybanda énekeseként ragyogott a képernyőn: Victoria azonnal elvarázsolta. Később egy focimeccsen találkoztak 1997-ben, a Manchester United játékosok társalgójában. Victoria szerint létezik szerelem első látásra és köztük ez az volt. Bár annyit ivott, hogy egy kicsit homályosan emlékezett vissza az estére, abban biztos volt, hogy nagyon bejön neki David. 

Victoria egy repjegyre írta fel a számát, amit David azóta is őriz.

1999-ben házasodtak össze, ekkor már velük ünnepelt legidősebb gyermekük, Brooklyn is. 

5. Machine Gun Kelly és Megan Fox 

A zenész elárulta, hogy az első randin Megan Foxszal egy épület tetejére másztak fel, mert mindenképp meg akarta mutatni neki a kilátást a tetőről. Megan veszélyes, három emeletes erkélyről mászott le a magas sarkújában, amivel lenyűgözte későbbi férjét. A pár ezután az akció után újabb kalandra indult, mégpedig cápákkal úszni Bora Borára, ráadásul ketrec nélkül. Kelly szerint, Megan jobban bírta a cápás kihívást.

Felvette a búvárszemüvegét, és alámerült, aztán azt mondta: Drágám, ott egy cápa, pont mellettünk. Mielőtt még befejezte volna a mondatot, én már ott sem voltam a vízben.

Házasságukból egy közös gyerek született, ám tavaly szakítottak, ugyanis a férfi, legalábbis Megan szerint félrelépett. 
 

