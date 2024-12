Szakított Megan Fox és Machine Gun Kelly néhány héttel a terhesség bejelentése után

Megan Fox és Machine Gun Kelly alig néhány hónappal első közös gyerekük érkezése előtt szakítottak. Az is kiderült, mi vetett véget a szerelmüknek: a zenész telefonján talált a színésznő érdekes dolgokat.

Megan Fox és Machine Gun Kelly szakítottak

Forrás: Getty Images

Megan Fox és Machine Gun Kelly szakítottak

A sztárpár nemrég jelentette be az örömhírt, miszerint első közös gyereküket várják. Úgy tűnik azonban, hogy közös boldogságuk sajnos nem tartott sokáig. A hírek szerint hálaadás hétvégéjén szakítottak. Megan Fox és Machine Gun Kelly a coloradói Vailben töltötték volna az ünnepet, de a vakációnak gyorsan vége szakadt. A hírek szerint azért, mert Megan Fox olyan dolgokat látott a zenész telefonjában, amik mélységesen felzaklatták. Olyannyira, hogy megkérte a férfit, távozzon a közös kirándulásukról. Machine Gun Kelly ezt meg is tette, és állítólag azóta nem is találkoztak egymással. Ha a szakítás végleges is volna, találkozni bizonyára fognak, hiszen Megan Fox márciusra várja közös gyereküket sajtóértesülések szerint.

Nem ez az első alkalom, hogy a sztárpár heves kapcsolatában probléma adódik, 2023 februárjában is felröéppent szakításuk híre, miután Megan Fox törölte Instagram-oldaláról az összes közös fotójukat. Akkor sikerült visszatalálniuk egymáshoz, kérdés, hogy ezt ezúttal hogyan alakul majd a viszonyuk. Jelenleg Megan Fox Instagram-oldalán egyetlen egy fotó érhető el, az, amelyen bejelentette a terhességét. Machine Gun Kelly Instagramja nem ennyire puritán, viszont közös fotó ott sem látható kettejükről.