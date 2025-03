Megszületett Megan Fox és Machine Gun Kelly kislánya

Megan Fox és Machine Gun Kelly kapcsolata 2020-ban kezdődött, és 2022 elején a pár el is jegyezte egymást. 2023 folyamán már egyre több pletyka keringett arról, hogy kapcsolatuk megromlott, a pár hivatalosan 2024 végén szakított, ám ekkor már Megan közös gyereküket várta, aki most meg is született. MGK korábban beszélt arról, hogy kapcsolata felbomlásától függetlenül szeretne rést venni a gyerek életébe és nevelésébe. Az örömhírről videót tett most közzé.

Megan Fox és Machine Gun Kelly már a gyerek születése előtt szakítottak

Forrás: Getty Images

Megan Fox négyszeres édesanya lett

Az újszülött kislány érkezéséről a rapper videót tett fel a közösségi oldalára. „Végre itt van!!! A mi kis égi magunk” – fogalmazott Machine Gun Kelly a videón, amelyen épp a baba kezét simogatja. A 38 éves amerikai színésznő és a 34 éves rapper közös gyermeke hónapokkal a szakításuk után csütörtökön jött világra. A kislány nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A színésznő támasza a testvére volt

Megan Fox terhessége idején a legfőbb támasza nem gyermeke apja, MGK, hanem nővére, Kristi Fox volt. Kristi iskolai tanácsadóként dolgozik, és két fiú, Kyler és Caleb édesanyja. Noha civil életet él, és szakmailag teljesen más úton jár, mint híres testvére: a kapcsolatuk nagyon szoros.