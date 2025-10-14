Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd Helén

Harry herceg tombol a dühtől: Meghan Markle túl messzire ment, fontos dologban döntött a férje nélkül

Instagram meghan markle poszt Harry herceg
Horváth Angéla
2025.10.14.
Meghan Markle a lánygyerekek nemzetközi világnapján videót osztott meg négyéves lányukról, Lilibetről – ezt Harry herceg állítólag nehezen nyelte le. A pár éveken át a gyerekeik magánéletének védelméről papolt, most pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy ő maga mutogatja őket.

Harry herceg állítólag nehezen viseli, hogy Meghan Markle az Instagramon megosztott egy felvételt négyéves lányukról, Lilibetről – miközben korábban mindketten a gyerekeik magánéletének védelméért harcoltak. A hercegné posztja a lánygyermekek világnapján jelent meg: a videón Lilibet rózsaszín pizsamában fut a család montecitói otthonának kertjében, majd édesanyjával kézenfogva áll egy tóparton. 

Lilibet és Meghan Markle
Lilibet és Meghan Markle
Forrás: Instagram / Meghan

Meghan Markle a bejegyzésben a lányokhoz, lánygyermekekhez szólt: „Ez a világ a tiétek. Álljatok ki a jogaitokért, hallassátok a hangotokat, és tartsatok össze. Mi is ezt tesszük értetek. Ez a jogotok, és a mi felelősségünk.”

Rob Shuter brit-amerikai bulvárújságíró Substack-bejegyzése szerint egy királyi forrás úgy fogalmazott: Harry „rendkívül kényelmetlenül érzi magát” a poszt miatt. 

„Éveken át harcolt a bulvárral és a paparazzókkal, hogy óvja a gyerekeit, most pedig Meghan teszi ki őket a reflektorfénybe” – idézte a forrást. Azt is állította, Meghan nem is figyelmeztette előre Harryt, akkor látta meg a videót és a fotót, amikor mindenki más: „Úgy érzi, Meghan ezzel átlépte a határt.”

Meghan Markle kihasználja a gyerekeit?

Meghan Markle környezetében viszont azt mondják: a hercegné nem kihasználni akarta a lányát, hanem Lilibetet ünnepelte, és más lányokat is szeretett volna bátorítani. A feszültség forrása náluk régóta ugyanaz: Meghan hisz a nyilvánosság erejében, Harry inkább a szigorú védelemben – és ez most is ütközött.

 

A pár 2019-ben, fiuk, Archie születése után jelezte, hogy nem kívánják a gyermek arcát közszemlére tenni. Harry akkor egyértelműen fogalmazott: mindent megtesz a családja védelméért, és édesanyja, Diana hercegné 1997-es halála óta különösen ügyel a magánélet határaira. „Ez nem paranoia, egyszerűen nem akarom, hogy a múlt megismétlődjön” – mondta.

Az utóbbi időben azonban Meghan Markle többször is posztolt a gyerekeiről. Január 1-jén elindította saját Instagram-oldalát, márciusban debütált a With Love, Meghan című Netflix-sorozata, később pedig bemutatta az As Ever élelmiszer- és italbrandet. Júniusban Lilibet negyedik születésnapjáról is közzétett egy fotósorozatot. Egyesek úgy látják, Meghan tudatosan lazított a korábbi szigoron, hogy saját márkái sikeresebbek legyenek.

