Alec Baldwin fának hajtott, összetörte a felesége kocsiját: azt állítja, nem ő a hibás

Alec Baldwin elmondása szerint épp a testvérével, Stephennel utazott, amikor egy hatalmas szemétszállító teherautó keresztezte az útjukat. Hogy elkerülje az ütközést, félrerántotta a kormányt, és egyenesen egy fának hajtott.

Alec Baldwin összetörte felesége kocsiját

Forrás: Instagram / Page Six

„Összetörtem a feleségem autóját, és emiatt tényleg rosszul érzem magam, de szerencsére mindenki jól van” – mondta a 67 éves színész a videóban. Az autó eleje tört össze, a motorháztető összegyűrődött.

Alec Baldwin autóbalesete: egy teherautó miatt rántotta el a kormányt

A színész azt mondta a rendőröknek, hogy egy hatalmas kék szemétszállító teherautó miatt rántotta el a kormányt, így tudta elkerülni az ütközést. Állítása szerint a jármű kihajtott elé. Alec Baldwin a baleset után is megőrizte humorát: „Ez volt a legnagyobb szemétszállító teherautó, amit valaha láttam – egy bálna méretű dög!” – fogalmazott viccesen.

A színész egyébként testvérével együtt a Hamptons Nemzetközi Filmfesztiválra látogatott el, ahol Alec a szervezőbizottság társelnökeként is szerepet vállalt. A fesztivál október 5-én kezdődött, a záróeseményre október 13-án került sor. Baldwin a hét során több filmvetítésen is részt vett, illetve szakmai beszélgetéseket moderált.