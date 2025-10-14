Chrissy Teigen elmondta, miért nem barátkoznak Meghan Markle gyerekei az övéivel

A 39 éves modell úgy fogalmazott, teljesen értetlenül áll az előtt, hogy Meghan Markle mennyi negatív kritikát kap, pedig a hercegné kedves, jóindulatú ember – legalábbis ő így ismerte meg. „Elképesztő, mennyire megosztja az embereket. Pedig ő tényleg csak jót akar – a barátainak, a családjának, a gyerekeinek. Egyáltalán nem számító, nem akar szerepelni. Egyszerűen csak él” – mondta Chrissy Teigen.

Chrissy Teigen jó barátja Meghan Markle-nek

Forrás: Getty Images

Szerinte sokan csak belelátják Meghanba, amit látni akarnak. „Az emberek mindig megírják a saját történetüket, és túlgondolják a dolgokat. Meghan pedig csak annyit mond: rendben van, mondjatok, amit akartok – én jól vagyok, boldog vagyok, kész.”

Meghan Markle és Chrissy Teigen gyerekei még nem találkoztak

A modell négy gyermek édesanyja: van egy kilencéves lánya, Luna, egy hétéves fia, Miles, és az ikrek, Esti és Wren. Meghan és Harry két gyereket nevelnek: Archie herceget és Lilibet hercegnőt.

„A gyerekeink még nem játszottak együtt” – vallotta be Chrissy Teigen. „De ennek egyszerű oka van: én szinte ki sem mozdulok otthonról. Mindent a házban próbálok megoldani – a fotózásokat is. Szóval egyelőre nem volt rá alkalom. De majd eljön az ideje.”

Teigen és Meghan még a Deal or No Deal című tévéműsor forgatásán ismerkedtek meg a 2000-es évek közepén, ahol mindketten aktatáskalányként dolgoztak. Azóta ritkán, de tartják a kapcsolatot – legutóbb Teigen feltűnt Meghan Netflix-sorozatában is. Nosztalgiával idézték fel barátságuk kezdetét. „Emlékszem, hogy sorban álltunk, hogy felragasszák ránk a műszempillát. Aztán amikor vége lett a napnak, jött a zacskó, és mindenkinek bele kellett dobnia a pilláit. Megkérdeztem: ezek holnapra is kellenek? – hát, ilyen idők voltak ezek!” – mesélte nevetve Teigen.

Amióta Harryvel 2020-ban elhagyták az Egyesült Királyságot, Meghan Markle egyre több hollywoodi sztárral ápol szoros kapcsolatot – köztük Oprah Winfreyvel, Tyler Perryvel és George Clooneyékkal is. A sussexi hercegi pár jelenleg Montecitóban, egy 14 millió dolláros villában.