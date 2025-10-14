Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd

Chrissy Teigen elmondta, miért nem barátkoznak Meghan Markle gyerekei az övéivel

Horváth Angéla
Horváth Angéla
2025.10.14.
Chrissy Teigen egy friss interjúban őszintén mesélt Meghan Markle-lel való barátságáról. Tudja, hogy sokan nem kedveli a hercegnét, de ő máshogy látja. Ugyanakkor azt is elárulta: hiába közeli a kapcsolatuk, a gyerekeik eddig még sosem találkoztak.

A 39 éves modell úgy fogalmazott, teljesen értetlenül áll az előtt, hogy Meghan Markle mennyi negatív kritikát kap, pedig a hercegné kedves, jóindulatú ember – legalábbis ő így ismerte meg. „Elképesztő, mennyire megosztja az embereket. Pedig ő tényleg csak jót akar – a barátainak, a családjának, a gyerekeinek. Egyáltalán nem számító, nem akar szerepelni. Egyszerűen csak él” – mondta Chrissy Teigen.

Chrissy Teigen jó barátja Meghan Markle-nek
Chrissy Teigen jó barátja Meghan Markle-nek
Forrás: Getty Images

Szerinte sokan csak belelátják Meghanba, amit látni akarnak. „Az emberek mindig megírják a saját történetüket, és túlgondolják a dolgokat. Meghan pedig csak annyit mond: rendben van, mondjatok, amit akartok – én jól vagyok, boldog vagyok, kész.”

Meghan Markle és Chrissy Teigen gyerekei még nem találkoztak

A modell négy gyermek édesanyja: van egy kilencéves lánya, Luna, egy hétéves fia, Miles, és az ikrek, Esti és Wren. Meghan és Harry két gyereket nevelnek: Archie herceget és Lilibet hercegnőt.

„A gyerekeink még nem játszottak együtt” – vallotta be Chrissy Teigen. „De ennek egyszerű oka van: én szinte ki sem mozdulok otthonról. Mindent a házban próbálok megoldani – a fotózásokat is. Szóval egyelőre nem volt rá alkalom. De majd eljön az ideje.”

Teigen és Meghan még a Deal or No Deal című tévéműsor forgatásán ismerkedtek meg a 2000-es évek közepén, ahol mindketten aktatáskalányként dolgoztak. Azóta ritkán, de tartják a kapcsolatot – legutóbb Teigen feltűnt Meghan Netflix-sorozatában is. Nosztalgiával idézték fel barátságuk kezdetét. „Emlékszem, hogy sorban álltunk, hogy felragasszák ránk a műszempillát. Aztán amikor vége lett a napnak, jött a zacskó, és mindenkinek bele kellett dobnia a pilláit. Megkérdeztem: ezek holnapra is kellenek? – hát, ilyen idők voltak ezek!” – mesélte nevetve Teigen.

Amióta Harryvel 2020-ban elhagyták az Egyesült Királyságot, Meghan Markle egyre több hollywoodi sztárral ápol szoros kapcsolatot – köztük Oprah Winfreyvel, Tyler Perryvel és George Clooneyékkal is. A sussexi hercegi pár jelenleg Montecitóban, egy 14 millió dolláros villában.

