Kínos! Meghan Markle meghívatta magát a párizsi divahétre - állítja a neves divatház tervezője

„Néhány éve találkoztunk, azóta is váltunk üzeneteket” – mondta Pierpaolo Piccioli. – „Megkeresett, hogy szívesen eljönne a show-ra. Nem volt mögötte nagy stratégia vagy szervezkedés. Senkinek sem szóltam, mert szerettem volna, ha meglepetés marad.” A 58 éves olasz dizájner szerint a divatban ritkák az ilyen pillanatok, és ez a meglepetés nagyon jól sikerült. Meghan Markle Piccioli első bemutatóját nézte meg, a tervező idén júliusban vette át a Balenciaga kreatív vezetését.

Meghan Markle a párizsi divathéten

Forrás: Getty Images

Meghan Markle Párizsban: a barátját támogatta a divathéten

A People magazinnak adott nyilatkozatában Meghan Markle szóvivője hangsúlyozta: a hercegné azért volt jelen, hogy támogassa Picciolit ebben a fontos pillanatban. „Az évek során Meghan Pierpaolo számos darabját viselte. Régóta csodálja a férfi tehetségét és eleganciáját – ez az este ennek a sokéves szakmai kapcsolatnak és barátságnak a kicsúcsosodása.”

Nem mindenki volt azonban elájulva attól, hogy Meghan Markle megjelent a párizsi divathéten, sokak szerint nem volt megfelelő a magatartása. Többen elítélték, hogy mert állítólag kinevetett egy modellt, aki megbotlott a kifutón. A hercegné képviselője a Daily Mailnek azt mondta: Mehan nem a modellen nevetett.