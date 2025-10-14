Családi botrány újratöltve: Miley Cyrus édesanyja a kisebbik lánya exéhez ment feleségül

Hihetetlen, de igaz: Még mindig meg tud lepni minket a Cyrus család. Hiába tűnt úgy az elmúlt hónapokban, hogy végre lenyugszanak a kedélyek, most újabb bulvárbomba robbant, miután nyilvánosságra került, hogy Miley Cyrus húga Noah Cyrus és az édesanyjuk Tish Cyrus nem tartják már egymással a kapcsolatot. Az ok rém egyszerű: kiderült, hogy Miley Cyrus édesanyja egy olyan férfi mellett találta meg a boldogságot, aki előtte néhány hónappal még a kisebbik lányával kavart.

Miley Cyrus édesanyja Tish Cyrus, és a húga Noah Cyrus a botrány előtt még jó viszonyt ápoltak egymással

Forrás: Getty Images North America

Miley Cyrus édesanyja a kisebbik lányán keresztül ismerte meg az új férjét

Arról már számtalan cikkünkben beszámoltunk, hogy Tish Cyrus és Miley Cyrus apja Billy Ray Cyrus 29 évnyi házasság után 2022-ben váltak el egymástól, azonban a viharos szakításuk a mai napig hatalmas hullámokat ver. A countryénekesről ugyanis nemrég derült ki, hogy a későbbi barátnőjével Liz Hurleyvel, már a házassága alatt összemelegedett egy forgatás során. Bár a hűtlenségét sosem ismerte el sem Billy, sem Liz, Tish Cyrus biztos benne, hogy megcsalás áldozata lett. A válása után így ő is a gyors továbblépést választotta, mert 2023-ban már oltárhoz is állt az új párjával Dominic Purcellel. Azt azonban nem reklámozta Tish, hogy hogyan ismerkedett meg a Szökés sármos színészével.

Az EzOnline információi szerint úgy került kapcsolatba egymással Tish és Dominic, hogy a színész több hónapon keresztül visszajáró vendég volt a Cyrus családnál, mert Miley Cyrus testvérével Noah-val randizgatott. Végül azonban úgy látszik, hogy a korban hozzá legközelebb álló Cyrus mellett tette le a voksát a Szökés sztárja, ugyanis másfél évvel később már Tishnek mondta ki a boldogító igent. Azt nem tudni, hogy Miley Cyrus, vagy Billy Ray mit szól ehhez a szerelmi háromszöghöz, azt viszont tudjuk, hogy Noah-nak mi volt róla a véleménye: a legfiatalabb Cyrus lány kihagyta az anyja esküvőjét, és azóta fagyos a hangulat közöttük.

Ha kíváncsiak vagytok a Cyrus család szappanoperához hasonlító magánéletének részleteire, akkor olvassátok el a témában készített többi cikkünket is: