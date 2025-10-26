Nelly Furtado visszavonul: az énekesnő életében új fejezet kezdődik

Nelly Furtado pénteken a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amely sokakat meglepett. A kanadai énekesnő elmondta, hogy rendkívül hálás az elmúlt 25 évért, ám most úgy érzi, elérkezett az idő, hogy visszavonuljon.
Nelly Furtado visszavonulása sokakat meglepett
Furtado az Instagramon így fogalmazott jövőbeli terveiről: „A belátható jövőben visszavonulok a fellépésektől, hogy más kreatív és személyes törekvésekre összpontosítsak“ – írta az énekesnő. Bár azt nem részletezte, pontosan min dolgozik majd, a zenéléssel kapcsolatban így fogalmazott: „Mindig írni fogok, még ha nem is állok a színpadra.” Nelly Furtado a posztjában külön kiemelte az új generáció énekeseit is, és sok sikert kívánt nekik.
Nelly Furtado egy éve tért vissza a zenei életbe
Az énekesnő döntése azért is meglepő, mert mindössze egy éve tért vissza a zenei életbe. A 7 című lemeze 2024 szeptemberében jelent meg, ez volt az első albuma hét év szünet után. Az album megjelenésekor arról beszélt, hogy lánya és a fiatalabb közönség inspirálta: ők mutatták meg neki, milyen lelkesen fogadják régi slágereit a mai hallgatók. Ez adott neki lendületet, hogy ismét stúdióba vonuljon -írja a TMZ.
Nelly Furtado idén nyáron a magyar közönséget is megörvendeztette, a Sziget Fesztiválon ugyanis óriási sikerrel, telt ház előtt adta elő legnagyobb slágereit.