Nelly Furtado visszavonul: az énekesnő életében új fejezet kezdődik

WireImage - Joseph Okpako
énekesnő Nelly Furtado karrier
Rideg Léna
2025.10.26.
Nelly Furtado az Instagramon közölte rajongóival, hogy lezár egy korszakot, és határozatlan időre visszavonul a színpadtól.

Nelly Furtado pénteken a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amely sokakat meglepett. A kanadai énekesnő elmondta, hogy rendkívül hálás az elmúlt 25 évért, ám most úgy érzi, elérkezett az idő, hogy visszavonuljon.

Nelly Furtado határozatlan időre visszavonul a színpadtól.
Forrás: WireImage

Nelly Furtado visszavonulása sokakat meglepett

Furtado az Instagramon így fogalmazott jövőbeli terveiről: „A belátható jövőben visszavonulok a fellépésektől, hogy más kreatív és személyes törekvésekre összpontosítsak“ – írta az énekesnő. Bár azt nem részletezte, pontosan min dolgozik majd, a zenéléssel kapcsolatban így fogalmazott: „Mindig írni fogok, még ha nem is állok a színpadra.” Nelly Furtado a posztjában külön kiemelte az új generáció énekeseit is, és sok sikert kívánt nekik.
 

Nelly Furtado egy éve tért vissza a zenei életbe

Az énekesnő döntése azért is meglepő, mert mindössze egy éve tért vissza a zenei életbe. A 7 című lemeze 2024 szeptemberében jelent meg, ez volt az első albuma hét év szünet után. Az album megjelenésekor arról beszélt, hogy lánya és a fiatalabb közönség inspirálta: ők mutatták meg neki, milyen lelkesen fogadják régi slágereit a mai hallgatók. Ez adott neki lendületet, hogy ismét stúdióba vonuljon -írja a TMZ.

Nelly Furtado idén nyáron a magyar közönséget is megörvendeztette, a Sziget Fesztiválon ugyanis óriási sikerrel, telt ház előtt adta elő legnagyobb slágereit.

