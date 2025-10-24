Lily Allen kitálalt: új dalaiban mindent elmond David Harbour hűtlenségéről

Ahogy arról korábban mi is hírt adtunk, Lily Allen és a Stranger Things sztárja, David Harbour házassága 2024 végén zátonyra futott. Az énekesnő új albumának jó pár dalában visszaköszön a fájdalom és a csalódottság, Lily őszintén beszél a történtekről és érzéseiről is.

Lily Allen új dalaiban mindent elmond David Harbour hűtlenségéről

Forrás: WireImage

Lily Allen és David Harbour válása

Az album címadó dala egy párról szól, akik New Yorkban házat vásárolnak, amikor a nő váratlanul Londonban kap szerepet. Lily Allen saját tapasztalataihoz nyúl, hiszen ő is két londoni produkcióban szerepelt: 2021-ben a Ghost Storyban és 2023-ban a The Pillowmanben. A szám végén egy FaceTime-hívás hallatszik, mintha Allen éppen megtudná, hogy Harbour véget vetett a kapcsolatuknak, miközben ő Londonban, a férfi pedig New Yorkban tartózkodott.

A Ruminating című szám az album egyik legőszintébb száma, amiben Allen a hűtlenséggel kapcsolatos fájdalmát dolgozza fel. A dalban így énekel: „És nem tudom elfelejteni, ahogy meztelenül fekszik rajtad.“

A Tennis című szám tovább árnyalja a történetet, konkrétan megemlíti a feltételezett szeretőt, Madeline-t, akivel David Harbour állítólag viszonyt folytatott. Allen a dalban arra is rákérdez, hogy a kapcsolat csak testi vagy érzelmi jellegű volt-e, és nyíltan szembesíti a férfit azzal, hogy szabályt szegett, Madeline ugyanis nem egy idegen nő.

A Madeline című dalban Allen még tovább megy, és arról énekel, hogy felvette a kapcsolatot a nővel, hogy tisztázza, mi történt David és közte - írja a Radaronline.

Az album talán legfájdalmasabb számában, a P*ssy Palace-ban Allen arról énekel, hogy otthona mennyire mocskos lett a férje állítólagos viszonya miatt, és konkrét részleteket is említ a történtekről, beleértve szexjátékokat és más intim tárgyakat.

David Harbour nem reagált az őt ért vádakra

Az énekesnő az album kapcsán elmondta, hogy a West End Girl azokat az eseményeket dokumentálja, amelyek oda vezettek, ahol most tart az életében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lemezen tények és fikciók keverednek. David Harbour a mai napig nem kommentálta sem az albumot, sem az abban felhozott állításokat.