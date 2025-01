Nem szégyelli, hogy meghízott: Nelly Furtado büszkén mutatta meg kerekded idomait - FOTÓ

Nelly Furtado friss Instagram-bejegyzésében fehér bikiniben pózol és sminket sem visel, megmutatta természetes szépségét. Az énekesnő, aki 2025-ben hazánkba is ellátogat, posztjában arról írt, hogy szeretné, ha 2025-ben a testsemlegesség (body neutrality) nagyobb hangsúlyt kapna. A testsemleges mozgalom azt hangsúlyozza, hogy a külsőségek helyett a testünk funkcióira kell koncentrálnunk.

Forrás: AFP

Nelly Furtado nem szégyelli a testét

„Legyen testsemleges 20025, de ami a legfontosabb, szeressétek minden porcikátokat. Hálás vagyok az összes emlékért, amit ez az év adott. Idén teljesen új módon tudatosult bennem az esztétikai nyomás, amivel a szakmám jár, de ezzel párhuzamosan új szinteket tapasztaltam meg az önszeretet és a valódi önbizalom terén. (...) Akit érdekel , soha nem volt semmilyen arc- vagy testműtétem, kivéve a fogaimat. (...) A fotózások és vörös szőnyeges rendezvények előtti napon sok vizet iszom és a hátamon alszom. Néha a vörös szőnyegen vagy fotózásokon a sminkesem arcszalagot használ, hogy a szemem, a bőröm feszesebb legyen. Néha a stylistom testszalagot használ , hogy megfelelő legyen a sziluettem. A smink varázslatos dolgokra képes, a nagy szemöldök is! Ahogy egy nagyszerű fodrász is! Ahogy a nagyszerű fehérneműk is! Ezeken a képeken sem viselek sminket és nem szerkesztettem őket, vagy használtam szűrőt. Vannak rajtuk viszont visszerek, és emlékeztetnek engem az anyukámra és a nénikémre, és a való életre" - írta a képeihez Furtado.

Újévi üzenetében az énekesnő mindenkit arra bátorított, hogy fogadja el önmagát, és bátran ünnepelje egyéniségét: „Teljesen rendben van az, amit a tükörben látsz, és az is rendben van, ha valami mást szeretnél. Mindannyian aranyos kis emberek vagyunk, akik ölelést keresnek ezen a földön.”

Az énekesnő külsőleg sokat változott az elmúlt évek alatt: míg a 2000-es években karcsú alakkal vált ismertté, ma már kerek idomaival is magabiztosan hódít.