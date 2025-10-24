Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 24., péntek Salamon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Netflix

Ezt lehet tudni eddig a Bridgerton család új évadáról – Videó

Netflix A Bridgerton család premier
Rideg Léna
2025.10.24.
Jövő januárban debütál a Bridgerton család negyedik évada a Netflixen. Összegyűjtöttünk mindent, amit eddig tudni lehet róla!

Jó pár éjszakát kell virrasztanunk addig, míg újra elmerülhetünk a Bridgerton család történetében és a szexi vikomtok és akaratos úri hölgyek drámájában, de addig lássuk, mit lehet tudni a várva várt Bridgerton család negyedik évadáról!

Jövő januárban debütál a Bridgerton család negyedik évada a Netflixen
Jövő januárban debütál a Bridgerton család negyedik évada a Netflixen
Forrás:  arhív

A Bridgerton család új évadában a régi szereplők is visszatérnek

Az új szezonban egy modern Csipkerózsika mesét láthatunk: Benedict Bridgerton egy álarcosbálon megismerkedik egy rejtélyes, ezüst ruhás nővel, akibe – bár az égvilágon semmit nem tud róla – azonnal halálosan beleszeret. Persze az ismeretlen hölgy fontos szereplője lesz az eseményeknek, állítólag az eddigi egyik legösszetettebb karaktert simerhetjük meg személyében. 

Szerencsére a régi szereplőket sem kell hanyagolnunk: Eloise, Violet és Penelope is visszatérnek, de ami még ennél is izgalmasabb, hogy Anthony Bridgergtonon is legeltethetjük a szemünket a következő évadban. Az új részek január 9-én debütálnak a Netflixen, de sajnos ismét várnunk kell: a második felvonás csak február 26-án érkezik.

@life.hu_official

Ezt lehet tudni eddig a Bridgerton család új évadáról Premierdátumot és egy új beharangozót is kaptunk a Bridgerton család 4. évadához. #life #Bridgerton #BridgertonCsalád #Netflix #sorozat #ÚjÉvad

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Nem csak a renoméja, de az otthona is romokban András hercegnek: friss fotók a Royal Lodge-ról

Felvételek kerültek nyilvánosságra a Royal Lodge-ról, amely az évek során látványosan leromlott. András herceg azonban továbbra is ragaszkodik az ingatlanhoz, amelyet szimbolikus bérleti díjért használhat 2078-ig.

Teljesen megbomlott Britney Spears elméje − Videó

Az egykor elképesztően sikerese énekesnő egyre mélyebbre süllyed. Britney Spears csak árnyéka önmagának: ismerősei és a rajongók is aggódnak érte.

Kim Kardashian sokkoló diagnózist kapott – életveszélyes agyi rendellenességet találtak nála

A híresség a The Kardashians új évadában vallotta be, hogy orvosai egy MRI-vizsgálat során agyi aneurizmát találtak nála. Kim Kardashian kamerák előtt, sírva közölte a hírt testvérével, Kourtneyvel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu