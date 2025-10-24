Ezt lehet tudni eddig a Bridgerton család új évadáról – Videó

Jó pár éjszakát kell virrasztanunk addig, míg újra elmerülhetünk a Bridgerton család történetében és a szexi vikomtok és akaratos úri hölgyek drámájában, de addig lássuk, mit lehet tudni a várva várt Bridgerton család negyedik évadáról!

Jövő januárban debütál a Bridgerton család negyedik évada a Netflixen

Forrás: arhív

A Bridgerton család új évadában a régi szereplők is visszatérnek

Az új szezonban egy modern Csipkerózsika mesét láthatunk: Benedict Bridgerton egy álarcosbálon megismerkedik egy rejtélyes, ezüst ruhás nővel, akibe – bár az égvilágon semmit nem tud róla – azonnal halálosan beleszeret. Persze az ismeretlen hölgy fontos szereplője lesz az eseményeknek, állítólag az eddigi egyik legösszetettebb karaktert simerhetjük meg személyében.

Szerencsére a régi szereplőket sem kell hanyagolnunk: Eloise, Violet és Penelope is visszatérnek, de ami még ennél is izgalmasabb, hogy Anthony Bridgergtonon is legeltethetjük a szemünket a következő évadban. Az új részek január 9-én debütálnak a Netflixen, de sajnos ismét várnunk kell: a második felvonás csak február 26-án érkezik.