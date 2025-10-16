Palvin Barbi férje mindenkit megríkatott a Victoria's Secret Fashion Show során - Videó!

A Victoria's Secret Fashion Show 2025-ös eseménye újfent az év egyik legizgalmasabb és legkülönlegesebb estjét hozta el nekünk. Gyönyörű modellek tucatjai, hibátlan fehérneműk és extravagáns ruhák kavalkádja kápráztatott el minket. Ám számunkra az este főszereplője nem egy színpadon felvonuló modell volt, hanem Palvin Barbi férje Dylan Sprouse, aki senki mással nem foglalkozott az este folyamán csak a szerelmével.

Palvin Barbi férje Dylan Sprouse a felesége legnagyobb támogatója

Forrás: Getty Images North America

Palvin Barbi férje nem mindennapi dolgot tett

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a Fashion Show során a legismertebb magyar modell Palvin Barbi is színpadra állt, aki 2019 óta hivatalosan is Victoria's Secret angyal. Most a ruhájával is utaltak erre, ugyanis Parbi egy ezüst színű, angyalszárnyakkal ellátott, drágakövekkel kirakott felsőben ragyogott a színpadon.

Palvin Barbi a Victoria's Secret Fashion Show-n

Forrás: Getty Images

Miközben a világ a színpadra figyelt, Dylan végig a feleségét követte a szemével, és egy pillanatra sem tudta volna lemosni a vigyort az arcáról, annyira boldog volt a büszkeségtől. Később az ENews újságírójának feltűnt, hogy a színész egy sárga kitűzőt viselt az esemény során. Hamarosan kiderült, hogy Dylan ezzel az endrometriózissal küzdő feleségét szerette volna támogatni.

Hoztam magammal néhány endrometriózis kitűzőt, mert Barbi most ment keresztül egy endo műtéten, és úgy döntöttem, hogy ma ilyeneket fogok osztogatni mindenkinek, hogy felhívjam a figyelmet a betegségre. Barbi nagyon erős volt végig a műtét alatt, és nem csak akkor, hanem akkor is, amikor utána kiállt vele a nyilvánosság elé. A posztja után rengeteg nő kereste fel őt, és kiderült, hogy nagyon sokan küzdenek ezzel a betegséggel. Én remélem, hogy ezzel az aprósággal tudok segíteni nekik. A feleségem egy nagyon-nagyon erős nő, és nem csak azért mert magyar, hanem azért, mert természetéből fakadóan erős. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ő a feleségem

- nyilatkozta érzelmektől elcsukló hangon Palvin Barbi férje, aki ezután még egy kitűzőt is átnyújtott az őt kérdező riporternek. Ha kíváncsiak vagytok a színész nyilatkozatára, akkor a róla készült videót itt tudjátok megtekinteni: