Kínos parókabakik a sztárvilágban: van, hogy a valóság sokkal rosszabb, mint az elképzelés - Fotógaléria

Amíg nekünk földi halandóknak az, hogy a hajunk színét vagy a fazonját drasztikusan megváltoztassuk, hónapokba telik, a felvételről felvételre utazó, egy időszakban több szerepet is megformáló hírességeknek erre nincs ennyi idejük. És itt jön képbe a paróka: ami, ha jó minőségű, illik a viselőjéhez, akár jobb is lehet, mint az eredeti. Ez azonban nem mindig jön össze.

Kyle Jenner és a szőke paróka nem lettek a legjobb barátok

Miért népszerű a paróka a sztárvilágban?

A markáns váltás, ami egy-egy szerephez szükséges igénybe veszi a sztárok frizuráját. Ha pedig egy karakter megformálása miatt rövidre, netán kopaszra kell vágatniuk a hajukat, a közelgő vörös szőnyeges eseményre jöhet a paróka, hiszen fontos számukra, hogy a lehető legjobban nézzenek ki a nyilvános megjelenésekön. Vannak színésznők, akik kifejezetten élvezik, hogy különböző színű és fazonú műhajuk segítségével rövid időn belül többször is megújulhatnak. Néhányan, nem muszájból, inkább feltűnési viszketegség miatt teték tönkre a saját tincseiket, mint például Kim Kardashian, aki annyit szőkíttette a haját, hogy csomókban hullott a haja, ezért nyúlt parókához. Akiknek vékony szálú a hajuk, azok sűrűséget és volument növelhetnek póthajjal, míg azok, akiknek rövid a hajuk, egyik napról a másikra Rapunzellé válhatnak általa. A gondosan (vagy kevésbé gondosan) kiválasztott paróka azonban van, hogy nem úgy mutat, ahogyan azt viselője elképzelte. Még akkor sem, ha fodrászok és stylistok zöme segít abban, hogy a műhaj a lehető legjobban illeszkedjen viselője személyiségéhez és szettjéhez.