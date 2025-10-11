Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kínos parókabakik a sztárvilágban: van, hogy a valóság sokkal rosszabb, mint az elképzelés - Fotógaléria

frizura paróka baki
Ahogy a hétköznapi embereknek, úgy a világsztároknak sem mindig tökéletes a frizurájuk. Sok híresség a parókát veti be titkos fegyverként, hogy elfedje a saját tincseit. Többnyire ez maradéktalanul sikerül is − de olykor adódnak kínos helyzetek. Galériánkban a legnagyobb parókabakikat szedtük össze.

Amíg nekünk földi halandóknak az, hogy a hajunk színét vagy a fazonját drasztikusan megváltoztassuk, hónapokba telik, a felvételről felvételre utazó, egy időszakban több szerepet is megformáló hírességeknek erre nincs ennyi idejük. És itt jön képbe a paróka: ami, ha jó minőségű, illik a viselőjéhez, akár jobb is lehet, mint az eredeti. Ez azonban nem mindig jön össze.  

Forrás: Getty Images North America

Miért népszerű a paróka a sztárvilágban? 

A markáns váltás, ami egy-egy szerephez szükséges igénybe veszi a sztárok frizuráját. Ha pedig egy karakter megformálása miatt rövidre, netán kopaszra kell vágatniuk a hajukat, a közelgő vörös szőnyeges eseményre jöhet a paróka, hiszen fontos számukra, hogy a lehető legjobban nézzenek ki a nyilvános megjelenésekön. Vannak színésznők, akik kifejezetten élvezik, hogy különböző színű és fazonú műhajuk segítségével rövid időn belül többször is megújulhatnak. Néhányan, nem muszájból, inkább feltűnési viszketegség miatt teték tönkre a saját tincseiket, mint például Kim Kardashian, aki annyit szőkíttette a haját, hogy csomókban hullott a haja, ezért nyúlt parókához.  Akiknek vékony szálú a hajuk, azok sűrűséget és volument növelhetnek póthajjal, míg azok, akiknek rövid a hajuk, egyik napról a másikra Rapunzellé válhatnak általa. A gondosan (vagy kevésbé gondosan) kiválasztott paróka azonban van, hogy nem úgy mutat, ahogyan azt viselője elképzelte. Még akkor sem, ha fodrászok és stylistok zöme segít abban, hogy a műhaj a lehető legjobban illeszkedjen viselője személyiségéhez és szettjéhez. 

Nézd meg a legnagyobb parókabakikat galériánkban!

Britney Spears
Northfoto

 

Nicole Kidman megmutatta, hogy néz ki paróka nélkül — Nyaralási fotóin a legedzettebbek is megdöbbentek

Nyári emlékeket osztott meg a közösségi médiában az Oscar-díjas színésznő. Parókabotránya óta mindenki Nicole Kidman természetes hajára kíváncsi, amit a nyaralási fotóin meg is mutatott a sztár. Rajongók, kollégák mondták el róla a véleményüket.

Miley Cyrus újra előveszi a parókát? Közeleg Hannah Montana visszatérése

Egy paróka, két élet és húsz évvel később újra róluk beszél a világ. De vajon mit tervez Miley Cyrus a nagy Hannah Montana évfordulóra?

Rihanna végre megmutatta: így néz ki a rövid, természetes haja

Rihannát általában parókában, mindig más milyen frizurával láthatják a rajongói. Ám nemrég kivételes esetnek lehettek szemtanúi, ugyanis az énekesnőt póthaj és paróka nélkül kapták lencsevégre New York utcáin.

 

