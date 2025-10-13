25 éves a Rekviem egy álomért – 7 érdekesség, amit csak a legnagyobb rajongók ismernek

Az egyik legfelkavaróbb, és máig a leghatásosabb drogprevenciós film alapját egy 1978-ban megjelent Hubert Selby regény, a Requiem for a Dream adta. A New York-i függők önkontroll nélküli világát bemutató könyv olvasását követően, a fiatal Darren Aronofsky azonnal érezte, ez a történet mozivászonra kívánkozik. A Rekviem egy álomért lett a brooklyni származású rendező második filmje, amellyel beírta magát Hollywood történetébe.
Az amerikai mozikban 2000 októberében bemutatott nagy hatású film, olyan szereplőket sorakoztat fel, mint Jared Leto, Marlon Wayans, Jennifer Connelly és Ellen Burstyn. A rendező saját bevallása szerint filmje nem elsősorban a droghasználatról és annak függőségéről szól. Darren Aronofsky úgy érzi, a történet tragédiáit a szereplők szeretet utáni hajszolása adja. A férj elvesztése, a depresszió, a szülőkkel szembeni megfelelési kényszer, az apakép nélküliség és a család iránit olthatatlan vágy mind megjelenik a szereplőkben, akik egymásra hatva nem kiemelik a másikat ezekből a sivár érzésekből, inkább még mélyebbre süllyesztik. Ahol pedig megjelenik a hiány és a fájdalom, ott nagy eséllyel tör utat magának a kábítószer, ami itt nem indikátorként, inkább következményként van jelen.
A Rekviem egy álomért azért tud negyed évszázad elteltével is az ember lelkéig hatolni, mert nem egy aktuális társadalmi problémára reflektál, hanem az emberi psziché örökérvényűségét tárja elénk: azt az összeomlást, amit az eltorzult és − gyakran önszabotázs miatt − elérhetetlen álmok okozhatna.
Az évszázad egyik legmeghatározóbb filmjének 25. évfordulójára olyan izgalmas és kevésbé ismert tényeket gyűjtöttünk össze, amelyek hatására egészen biztosan újra meg akarod majd nézni.
Darren Aronofsky semmit sem bízott a véletlenre, férfi színészeit ugyanis komoly elvonókúrára fogta. Ahhoz, hogy minél hitelesebben tudják eljátszani a sóvárgást és az elvonás tüneteit, a Harry-t játszó Jared Leto és a Tyrone-t alakító Marlon Wayans a forgatás teljes ideje alatt mellőzte mind az intim együttléteket, mind a cukorfogyasztást. A színészek később elismerték, hogy bár a folyamat kimerítő volt, segített közelebb kerülni a karaktereikhez.
Ellen Burstyn számára Sara Goldfarb megformálása nem csak lelki, de testi átalakulással is járt. Nem egyszer fordult elő, hogy napi több órát ült a sminkszékben, hogy különböző parókákkal és testprotézisekkel bújjon bele a tévéfüggő anya szerepébe. A színésznő még a mozgásán is változtatott, hogy végül alakítása a sokadik újranézésre is kifacsarja a szívünket.
Egy átlagos film nagyjából 700–800 vágást tartalmaz, de a Rekviem egy álomért több mint kétezerrel büszkélkedhet. A gyors és rövid snittek ritmusa szinte hipnotikus erővel hat a nézőkre, akik épp annyira szédülnek bele egy-egy jelenet őrült tempójába, mint a karakterek. Ez a technika egyébként mára a film védjegyévé vált, és sok rendezőt inspirált.
A kábítószerhasználat ennél egyértelműbb nem is lehetne, a filmben mégsem hangzik el egyetlen szer neve sem. Ez Darren Aronofsky részéről szándékos döntés volt, mert nem akarta, hogy egy egyszerű drogos film legyen, helyette az emberi gyengeséget és a függőség természetét akarta bemutatni.
A rendező és az operatőr Harry (Jared Leto) hallucinációs jeleneteihez különleges technikákat vetettek be. Az egyik ilyen emlékezetes jelenetben például egy bungee-szerű szerkezetet használtak, hogy a kamera együtt „lebegjen” a színésszel. Ezzel a néző még jobban bevonódik, hiszen úgy érezheti, mintha ő maga is a valóság és hallucináció határán járna.
Az anime rajongók számára nem véletlenül lehet ismerős Marion (Jennifer Connelly) szomorú és nyomasztó fürdőkádas jelenete. Darren Aronofsky ugyanis Satoshi Kon Perfect Blue című animéjéből merített ihletet hozzá. Igazából szinte egy az egyben lemásolta azt.
Ha más nem is, de ez a trivia egészen biztosan újra a tévé elé ültet majd. A Rekviem egy álomért rendezője ugyanis visszanyúlt a korábbi nagy alkotásokhoz, ahol a narancs megjelenése mindig valamilyen baljóslatú történést előzött meg. Te hányszor szúrtad ki ezt a citrusfélét?
