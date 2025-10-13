25 éves a Rekviem egy álomért – 7 érdekesség, amit csak a legnagyobb rajongók ismernek

Az egyik legfelkavaróbb, és máig a leghatásosabb drogprevenciós film alapját egy 1978-ban megjelent Hubert Selby regény, a Requiem for a Dream adta. A New York-i függők önkontroll nélküli világát bemutató könyv olvasását követően, a fiatal Darren Aronofsky azonnal érezte, ez a történet mozivászonra kívánkozik. A Rekviem egy álomért lett a brooklyni származású rendező második filmje, amellyel beírta magát Hollywood történetébe.

A Rekviem egy álomért az egyik legmeghatározóbb drogprevenciós film.

25 éves a Rekviem egy álomért

Az amerikai mozikban 2000 októberében bemutatott nagy hatású film, olyan szereplőket sorakoztat fel, mint Jared Leto, Marlon Wayans, Jennifer Connelly és Ellen Burstyn. A rendező saját bevallása szerint filmje nem elsősorban a droghasználatról és annak függőségéről szól. Darren Aronofsky úgy érzi, a történet tragédiáit a szereplők szeretet utáni hajszolása adja. A férj elvesztése, a depresszió, a szülőkkel szembeni megfelelési kényszer, az apakép nélküliség és a család iránit olthatatlan vágy mind megjelenik a szereplőkben, akik egymásra hatva nem kiemelik a másikat ezekből a sivár érzésekből, inkább még mélyebbre süllyesztik. Ahol pedig megjelenik a hiány és a fájdalom, ott nagy eséllyel tör utat magának a kábítószer, ami itt nem indikátorként, inkább következményként van jelen.

A Rekviem egy álomért azért tud negyed évszázad elteltével is az ember lelkéig hatolni, mert nem egy aktuális társadalmi problémára reflektál, hanem az emberi psziché örökérvényűségét tárja elénk: azt az összeomlást, amit az eltorzult és − gyakran önszabotázs miatt − elérhetetlen álmok okozhatna.

Az évszázad egyik legmeghatározóbb filmjének 25. évfordulójára olyan izgalmas és kevésbé ismert tényeket gyűjtöttünk össze, amelyek hatására egészen biztosan újra meg akarod majd nézni.

7 érdekesség a 25 éves Rekviem egy álomért című filmről

1. Megtisztulással a függőség felé

Darren Aronofsky semmit sem bízott a véletlenre, férfi színészeit ugyanis komoly elvonókúrára fogta. Ahhoz, hogy minél hitelesebben tudják eljátszani a sóvárgást és az elvonás tüneteit, a Harry-t játszó Jared Leto és a Tyrone-t alakító Marlon Wayans a forgatás teljes ideje alatt mellőzte mind az intim együttléteket, mind a cukorfogyasztást. A színészek később elismerték, hogy bár a folyamat kimerítő volt, segített közelebb kerülni a karaktereikhez.